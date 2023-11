Los secretos de Pablo Maffeo, el español que Scaloni llamará a la Selección Argentina

image.png Pablo Maffeo está en la consideración de Scaloni

La historia del tapado de Scaloni

El futbolista que hizo las inferiores en la cantera del Espanyol, puede jugar con la camiseta celeste y blanca porque su madre, Marisa Becerra, nació Argentina. Su padre, Alfonso, es italiano y solo él nació en España, en Sant Joan Despí (Barcelona), por lo que tiene triple nacionalidad.

Maffeo jugó ha jugado en todas las categorías inferiores del fútbol español, desde la Sub 16 hasta la Sub 21, sin embargo, nunca tuvo una oportunidad en la selección mayor. El defensor en 2017/18 jugó cuatro partidos con la camiseta de la Sub 21 de España en la clasificación para la Eurocopa de la categoría.

Con el nuevo ciclo iniciado por Luis de la Fuente tampoco parece viable que pueda ser llamado, de ahí que el futbolista, que inicialmente tenía en su cabeza esperar a España, terminó por decidirse por la selección argentina.

image.png

En 2013, con 15 años, debutó en la filial del club catalán. A mitad de ese año fue traspasado a la Sub 18 de Manchester City, pero no logró ser parte del primer equipo, por eso el primer semestre de 2016 jugó en Girona, en la segunda división de España. A los seis meses regresó a Inglaterra y debutó oficialmente en el City, de la mano de Pep Guardiola, en un partido de Champions League ante Steaua Bucarest.

regresó a Girona, en 2017, ya en la primera división del fútbol español, donde jugó tres años con un préstamo intermedio a Stuttgart. En 2020, pasó a Huesca y desde 2021 es el lateral derecho de Mallorca, donde disputó 83 partidos, con 3 goles y 9 asistencias.