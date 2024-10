Los siete jugadores que volverán a River y Marcelo Gallardo podría tener en cuenta

Pasando al mediocampo, varios jugadores jóvenes también tienen el desafío de regresar y luchar por un lugar en el plantel principal de Gallardo. Entre ellos, Esteban Fernández, quien vuelve desde Newell's con escasa participación, y Tomás Castro Ponce, quien regresará tras su paso por Atlético Tucumán. Asimismo, Tomás Galván, otro mediocampista, finalizará su cesión en Tigre y buscará una oportunidad en el equipo de Gallardo.

Franco Alonso y José Paradela deberían volver a River

Uno de los jugadores más interesantes que vuelve es Franco Alfonso, quien actualmente está en Huracán. Alfonso disputó 39 partidos con el Globo, donde marcó dos goles, incluyendo uno a River, lo que dejó una huella en su cesión. A pesar de haber tenido algunos altibajos, su presencia en el equipo de Parque Patricios lo posiciona como una de las opciones más prometedoras para pelear por un lugar en la plantilla del Millonario.

Sin embargo, no todos los jugadores parecen tener un destino claro en diciembre. José Paradela, quien fue cedido a Necaxa de México a principios de 2024, es un caso particular. El mediocampista tiene una opción de compra por el 90% de su pase a cambio de dos millones de dólares, que se activará si juega el 60% de los partidos de la temporada. Hasta ahora, Paradela ha disputado 27 encuentros con el club mexicano, lo que hace muy probable que continúe su carrera en la Liga MX y no regrese a River en el corto plazo.