Se supo que pasará con el Diablito Echeverri dentro de 2 meses: ¿se queda en River?

El futuro del Diablito Echeverri sigue siendo uno de los temas más comentados en el mundo River. Mientras los hinchas y el equipo técnico liderado por Marcelo Gallardo se enfocan en la crucial ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Colo Colo, la noticia de que Echeverri está cerca de unirse al Manchester City ha generado un fuerte impacto. El joven prodigio, considerado una de las mayores promesas del fútbol argentino, tiene su futuro ya delineado con el gigante inglés, aunque su traslado definitivo a Europa no se concretará hasta enero de 2025.

El Secretario General de River, Stéfano Di Carlo, confirmó esta noticia en una entrevista con TNT Sports, explicando que el préstamo de Echeverri finalizará en diciembre de 2024, momento en el que deberá unirse al Manchester City. Maximiliano Grillo, desde Chile, también reportó sobre la situación, destacando que la noticia ha generado un fuerte impacto entre los hinchas de River, quienes consideran al Diablito una pieza fundamental en el esquema de Gallardo. La expectativa por ver qué sucederá en el futuro del joven mediocampista crece día a día.

Diablito 2.jpg Diablito Echeverri

River quiere extender el préstamo, pero no hay esperanza

Si bien desde Inglaterra no están dispuestos a considerar una extensión del préstamo, el club argentino no pierde las esperanzas de que esta situación pueda cambiar. En particular, se especula con la posibilidad de que el City acepte darlo a préstamo nuevamente para que el Diablito pueda participar con River en el Mundial de Clubes 2025, una oportunidad que podría significar mucho tanto para el jugador como para la institución.

Este tipo de acuerdos no son inéditos en el fútbol moderno, y si bien en este momento el club inglés parece firme en su decisión de llevar a Echeverri a Inglaterra a principios del próximo año, el rendimiento del jugador en los meses venideros podría abrir nuevas negociaciones. Si el Diablito mantiene su nivel y continúa siendo clave para River, no sería descabellado que Guardiola considere la opción de darle más rodaje en su club de origen antes de que se enfrente al exigente ritmo de la Premier League.