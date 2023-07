Lucas Beltrán hizo una confesión que sorprendió al mundo River: "Tendré que irme..."

Como muchos jugadores que hicieron su debut en primera en River, Lucas Beltrán tuvo que pasar por mucho hasta poder consolidarse como titular en el equipo. acostumbrado a competir con refuerzos de primer nivel, muchos jugadores deben pasar a préstamo por otros clubes antes de poder asentarse. Así fue el caso del goleador del campeón del fútbol argentino, pero su historia casi no sale bien.

Es que Lucas Beltrán estuvo a préstamo en Colón, pero en su último torneo como técnico fue Marcelo Gallardo quien pidió su vuelta anticipada. Por eso, cuando llegó Martín Demichelis y junto a él Rondon, Beltrán pensó que no tendría posibilidades, ya que también competía en su puesto el Colibrí Borja, por lo que empezó a buscar otro club.

Así lo reveló en una entrevista con TyC Sports que hizo en la tarde del martes. “A principio de año lo pensé, dije ‘tal vez tendré que irme de nuevo en préstamo’. No voy a mentir; estuve en conversaciones”, reveló Lucas Beltrán, quien luego contó que habló con Martín Demichelis.

“Seguí entrenándome y exigiéndome al máximo, pero como digo siempre, cuando las cosas dan su fruto, de tanto sacrificio que uno hace, me ponen muy contento”, aseguró el delantero goleador de River antes de agregar: “Fui a la pretemporada, me sentía muy bien y quizá no era el momento indicado”.

Lucas Beltran 1.jpg

“Las cosas se dieron así gracias a mis compañeros y al cuerpo técnico. No sé si fue el destino o qué, pero por suerte pude quedarme”, aseguró.

Además, la figura del River campeón se refirió a los próximos objetivos del Millonario y los rumores sobre una posible venta al exterior: “Pienso sólo en el partido con Talleres. Después tenemos los últimos dos partidos del torneo y recién ahí se verá qué pasa. Por ahora no pienso en nada de eso. Trato de estar enfocado acá; de esas cosas se encargará mi representante. Trato de escuchar lo menos posible”.