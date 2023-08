Lucas Beltrán se va a la Fiorentina por una millonada de euros

Bletran.jpg

En la Fiorentina, Lucas Beltrán se reencontrará con el ex jugador de River, el Chino Lucas Martínez Quarta, y también con otros dos compatriotas: el ex Rosario Central, Gino Infantino, y el ex Argentinos Juniors, Nicolás González.

Un regreso con mucha gloria

Parecido a lo que ocurrió con Enzo Fernández, quien estaba en Defensa y Justicia, regresó a River a pedido de Gallardo, la rompió y fue vendido a Europa, Beltrán también tuvo un regreso triunfal, porque el año pasado había estado a préstamo en Colón.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/LigaAFA/status/1688251524818833408&partner=&hide_thread=false Lucas Beltrán 18



PJ: 24

Goles: 12

Asistencias: 3

Asistencias de remate: 29

Recuperaciones: 66 pic.twitter.com/xsBsynxW0v — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) August 6, 2023

Si bien en el equipo santafesino había tenido un buen rendimiento, al volver a River corría de atrás, porque el club se había reforzado con Borja, Rondón y Solari. Sin embargo, desde el más bajo perfil, cada vez que tuvo una chance mostró que podía bancarse ser el delantero titular de River.

Y desde la cuarta fecha comenzó a consolidarse y a meter un gol tras otro, siendo una pieza determinante en el título de la Liga Profesional de Fútbol. Beltrán, que había llegado de Instituto, debutó en River el 2 de diciembre de 2018 con un triunfo por 3-1 sobre Gimnasia. En total, jugó 78 partidos y metió 22 goles, siendo campeón en la Supercopa Argentina 2019/20 y la reciente LPF.