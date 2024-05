Lucas Mellado, el gol de penal para Deportivo Rincón y su forma de patear

Germinal de Rawson es la revelación del Federal A este 2024, aún no pierde el invicto y está puntero en soledad en la zona A. “Es un rival que está anímicamente está bien, es un rival duro que tiene esas decisiones rápidas para adelante, va muy bien. A nosotros nos costó desde ese lado, nos salían bien de contra, se nota que está muy trabajado en ese aspecto y lo tienen muy ajustado”, analizó el volante.

El goleador Dichiara marcó los dos tantos para el verde en el reducto de césped sintético. “Están muy bien, tienen un goleador que está dulce, el torneo es largo, igual vamos a ver si aguantan todos los partidos. La verdad que es un equipo que lo está haciendo bien y a mi gusto fue el equipo que más nos jugó”, mencionó sobre los chubutenses.

Con respecto a su gol, el técnico Pablo Castro y el resto de sus compañeros confiaron en su experiencia para enfrentar al arquero Gonzalo Laborda. “Espero hasta lo último, que se mueva el arquero un instante antes de llegar, es un segundo, y ahí ya puedo patear recién. He pateado muchos penales ya, y siempre los pateo igual, gracias a Dios pudo entrar esta que nos sirvió mucho, se nos había puesto difícil”, sostuvo.

En la semana previa al cierre de la primera ronda de la etapa regular del torneo, la dirigencia de Deportivo Rincón decidió que Marcos González dejara de ser el técnico del plantel profesional, por eso Castro se hizo cargo. “Nos pegó a la salida de Marcos porque él fue el que armó el plantel, el que confió en nosotros para este torneo y la verdad que se haya ido, nos pegó, nos dolió. También entendemos que son las reglas del fútbol, ¿no?”, opinó.

Con compromisos muy seguidos, el grupo se unió aún más para salir a buscar puntos y seguir escalando en la tabla. “Por ahí cuando algo no funciona o no está funcionando como la gente quiere, se cambia y, bueno, la verdad que nos pegó, pero tratamos de salir adelante como grupo, como plantel, como grupo humano y la verdad que encontramos una versión buena también después del partido anterior”, comentó.

En la previa al inicio del Torneo, su llegada fue una de las más relevantes para el conjunto neuquino. Luego de su pase por Liniers de Bahía Blanca, el León decidió sumar a un volante de jerarquía que no tuvo el mejor arranque. “Tuve una lesión el jueves antes de que empiece el torneo, empezaba el domingo. Me lesioné y me dejó afuera. Volví a jugar y me resentí. Volví a las dos semanas, pero por una sobrecarga a las dos semanas de volver me terminé de desgarrar y ahí tuve que parar un mes”, recordó.

Mellado ingresó desde el banco en el empate ante Kimberley de local y luego no pudo continuar. Recién volvió ante Santamarina, en la victoria por 1 a 0. “Gracias a Dios los últimos tres partidos los pude jugar y me voy sintiendo cómodo, con ritmo. Ayer mucho mejor todavía, así que contento porque ya puedo estar y puedo aportar desde mi lado”, aseguró.

Deportivo Rincón y lo que viene

Deportivo Rincón marcha séptimo en la tabla de posiciones con 9 unidades. “Estamos en crecimiento, lo bueno es que hace un par de partidos que siento que el equipo va creciendo y sigue progresando partido tras partido. Más allá del partido que perdimos con Villa Mitre, que para mí es el mejor equipo de la zona y no sé si del torneo”, comentó el volante.

El sábado, el León disputará el encuentro correspondiente a la fecha 10 ante Sol de Mayo a partir de las 15 en tierras petroleras. "Jugamos el sábado acá de local, así que a pensar en ellos. Tenemos que intentar hacernos fuertes y ganar. El empate nos deja con un sabor agridulce, pero lo importante es ganar acá de local. Es una cancha muy peligrosa, muy difícil para los rivales”, sostuvo.

Lucas conoce la categoría y del próximo rival, que viene de perder con Cipolletti el último miércoles y de donde surgió Mellado. “Por lo general veo a todos los que llegan (rivales) porque me veo a todos los partidos de Cipolletti. Pero este de Sol no lo pasaron libre. Supe que Cipolletti fue muy superior, que mereció estar con más goles. Seguramente lo vamos a analizar en estas horas”, destacó.

El equipo recién ascendido a la categoría tiene un camino a seguir y un objetivo, meterse en la zona "verde" y quiere comenzar la segunda vuelta con el pie derecho ante su gente. “Queremos estar en los puestos de clasificación porque vemos que se puede, vemos que es todo muy parejo y que si ajustamos un par de detalles nos podemos meter”, concluyó.