Lucía Bastía es la primera campeona neuquina de mountain bike en la categoría elite

385886083_882902906728880_6172581174041932517_n.jpg

Lucía Bastía se mostró orgullosa por su logro en mountain bike

“Estoy muy feliz por esta victoria” le dijo la campeona a Radio Deportes de LU5 AM600. Consideró el logro el fruto de "un trabajo, de constancia y disciplina de años, de aprender de los errores también hasta que llegue el momento de la gloria.

“Me apasiona el ciclismo. Yo me dedico al mountain bike y también a la ruta. Pero me gustan los rallies y lo que sea montaña, distancias largas sobre todo”, contó. “Ser la primera campeona de élite me emociona y llena de orgullo”, afirmó.

“La preparación la hago con Matías Herrera, que es mi entrenador para llegar bien al objetivo. Este año no fue tan rural y eso me favoreció. En la segunda vuelta se armó la fuga donde quedamos cinco chicas y en la última, una de ellas se cayó por eso solamente definimos el sprint entre cuatro. Me sentí confiada pero uno nunca sabe lo que va a pasar en las carreras. Este va a ser un triunfo que lo voy a guardar siempre en mi corazón”, concluyó.