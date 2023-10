Luciano Benavides se consagró campeón del Mundial de Rally Raid

¿Qué dijo Luciano Benavides tras la consagración?

"Es algo increíble, poder devolver a la marca (Husqvarna) todo lo que me apoyaron, estoy feliz, todavía no caigo. La carrera del año pasado en Marruecos fue la que me primera en la que me sentí que había dado de un salto de calidad que me iba a permitir pelear cosas importantes en el futuro”, expresó Benavides.