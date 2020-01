Luciano Benavides: "Fue horrible dejar a mi hermano tirado en el desierto"

lucho benavides.jpg

El menor de los hermanos salteños reflexionó en torno a la situación que le tocó vivir en el desierto saudí. “Fue un momento horrible, pero gracias a Dios fue algo mecánico y no fue un golpe. Es muy frustrante que pasen estas cosas, que tanto esfuerzo quede en la nada”, puntualizó.

Por último, el hombre de KTM relató el momento en el que tuvo que alejarse su Kevin para seguir su carrera. “Fue muy feo. No me quería ir. Me quedó esa imagen de salir, darme vuelta y verlo ahí. Fue horrible dejar a mi hermano tirado en el desierto. No lo hubiese pensado nunca esta situación, porque veníamos muy bien los dos. Y que pase justo ahora, en la moto de él. Ni siquiera fue un error de Kevin. Si me decís que chocó una piedra, bueno, quizá sea más entendible. Pero así de la nada que se rompa el motor realmente es muy frustrante, una desilusión tremenda”, concluyó.