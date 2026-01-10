Luis Advíncula rompió el silencio tras su salida de Boca: "Siempre voy a estar agradecido"

El lateral peruano, que se sumó a la pretemporada de Alianza Lima, reconoció que mantuvo una conversación con Juan Román Riquelme antes de despedirse.

Luis Advíncula arribó a Uruguay para incorporarse a la pretemporada de Alianza Lima tras sellar su desvinculación de Boca . El defensor peruano brindó sus primeras declaraciones oficiales en las que repasó su ciclo de cinco años vistiendo la camiseta azul y oro. "La verdad que todo se resolvió muy bien. Fue un tema familiar y el club me ayudó a poder venir ", explicó el lateral derecho al descender del avión.

El peruano reconoció que sus últimas temporadas en el fútbol argentino no alcanzaron el nivel de excelencia que él mismo se exigía. Sin embargo, realizó un balance positivo de su larga estadía en la institución de La Ribera, donde logró conquistar cuatro títulos locales. "Si bien en los últimos años no estuve muy bien, creo que en líneas generales fue muy bueno ", reflexionó con sinceridad sobre su rendimiento personal.

Con un registro de 169 partidos disputados, el mundialista con el combinado incaico se despidió como un referente del vestuario que siempre contó con el respaldo del hincha. De hecho, destacó el cariño constante que recibió por parte de la parcialidad xeneize incluso en los momentos de mayor irregularidad deportiva. "Me trataron muy bien, siempre voy a estar agradecido" , confesó emocionado al recordar las ovaciones recibidas en la Bombonera.

La salida del defensor se gestó de común acuerdo tras una charla privada con Juan Román Riquelme, quien facilitó los trámites para su retorno a su país natal. El jugador aclaró que su prioridad actual es estar cerca de sus seres queridos y cumplir una promesa que mantenía con su círculo íntimo. "Hablé con Riquelme y le agradecí, porque accedió de inmediato a lo que planteé", reveló sobre la gestión que aceleró su salida del club.

Por qué Advíncula decidió recalar en Alianza Lima

Ahora, el desafío del lateral se traslada a Alianza Lima, una institución por la cual siente un profundo afecto desde su infancia en territorio peruano. El proyecto deportivo del club de La Victoria lo sedujo de inmediato, permitiéndole regresar a su tierra en plena vigencia física y profesional. "Me hicieron sentir bien desde el minuto uno, vengo a cumplir un sueño familiar", sentenció el Rayo sobre esta nueva etapa.

El desembarco de Advíncula en el conjunto aliancista representa uno de los movimientos más importantes del mercado de pases en el fútbol sudamericano para este 2026. Los hinchas del equipo íntimo esperan que su experiencia internacional y su potencia física sean claves para pelear los torneos locales y las copas continentales.