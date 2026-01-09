Preocupación en Boca por la baja de un titular

En la práctica de hoy, Claudio Úbeda paró el primer XI titular del año y sorprendió el nombre de uno de los ausentes.

En la práctica de este jueves, el entrenador Claudio Úbeda dejó entrever el primer 11 titular de Boca para este 2026, con cambios no sólo en la formación sino también en algunos nombres, incluso con el regreso de uno de los relegados . Pero también llamó la atención la ausencia de varios jugadores importantes.

Entre ellos, uno de los fijos del ciclo del Sifón desde que tomó la posta del equipo a mediados de 2025: el chileno Carlos Palacios . El volante no apareció ni siquiera entre los suplentes durante la práctica de fútbol y encendió las alarmas en Boca Predio. Si bien su ausencia generó preocupación a dos semanas del inicio del Clausura, todo indica que por lo menos en el primer diagnóstico no se trató de una lesión de gravedad. Aunque por precaución decidieron frenarlo y que no hiciera fútbol. La lesión del jugador es en la rodilla derecha, zona en la que ya ha tenido algunos problemas en 2025.

Según trascendió, el mediocampista chileno arrastra un leve dolor en en esa zona producto de un golpe que habría sufrido durante una de las prácticas del miércoles. Por ese motivo, el cuerpo técnico decidió no exigirlo y cuidarlo, algo habitual y lógico dentro de una pretemporada intensa.

La decisión tiene lógica si se analiza la importancia que el jugador tiene para el cuerpo técnico y para Úbeda. En un 2025 que, si bien no lo tuvo explotando del todo, lo mantuvo como uno de los ejes del equipo, Palacios fue importante en la levantada de Boca tras el Mundial de Clubes y en el cierre del año con la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El reemplazante de Palacios según Úbeda

Aunque el cierre de la temporada 2025 no fue el ideal para el chileno Carlos Palacios desde lo futbolístico (disputó 15 partidos en el Clausura, 36 en total y convirtió tres goles), terminó el año con una noticia muy especial fuera de la cancha. En plena Navidad, el jugador de 25 años anunció junto a su pareja que será papá nuevamente, un anuncio emotivo que marcó un gran final de su temporada.

Ante la ausencia de Palacios, Claudio Úbeda sorprendió con la inclusión del mediocampista español, Ander Herrera, en el primer equipo del 2026. El ex Manchester United se ubicó en un mediocampo integrado también por Leandro Paredes y Milton Delgado, en un esquema con tres volantes que empieza a tomar forma en esta pretemporada.

De esta manera, mientras avanza la preparación, en Boca Predio optaron por la cautela para evitar cualquier riesgo innecesario con Palacios, pieza clave del equipo durante 2025, primero con Miguel Ángel Russo y ahora con Úbeda. En los próximos días se evaluará su evolución y quedará por verse si la aparición de Herrera fue solo circunstancial o si se abre una nueva competencia por un lugar en el mediocampo de cara al 2026.

Recordemos que el miércoles 14 Boca disputará su primer amistoso, frente a Millonarios de Colombia en La Bombonera, y el 18, una semana antes del estreno en el Apertura, frente a Olimpia de Paraguay en el Estadio Único de San Nicolás.