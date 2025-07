Madelón habló de Leandro Paredes, en la previa al partido con Boca

Boca recibirá este viernes a Unión de Santa Fe en el marco de la segunda fecha del Torneo Clausura, y todas las miradas estarán puestas en lo que podría ser la presentación oficial de Leandro Paredes en La Bombonera . El regreso del volante al club que lo vio nacer genera una expectativa que trasciende incluso lo deportivo. Sin embargo, desde la vereda de enfrente no quieren quedar como simples testigos del festejo ajeno. Así lo dejó en claro el técnico del Tatengue, Leonardo Madelón, quien no dudó en encender la previa con declaraciones picantes.

Madelon 1 Leandro Paredes

El DT de Unión se refirió a la vuelta de Leandro Paredes

El entrenador también se refirió a la atmósfera particular que representa jugar en el estadio de Boca, y lo hizo con una comparación que no pasó desapercibida: “Tenemos que querernos más y saber que somos difíciles. No sé si Manchester City se arriesgaría a salir desde el fondo en La Bombonera”. Con esta frase, Madelón buscó destacar la dificultad que implica jugar en el fútbol argentino, especialmente en escenarios como el de este viernes.