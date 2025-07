La decisión que tomó Miguel Ángel Russo con Leandro Paredes para el duelo ante Unión

El mediocampista sería incluido por Miguel Ángel Russo en la lista de concentrados para el partido ante Unión de Santa Fe , correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura 2025 , aunque su regreso al campo de juego no está definido.

En el cuerpo técnico también celebran la recuperación de otras piezas clave como Edinson Cavani, quien está completamente recuperado de su molestia muscular y estará a disposición del entrenador, al igual que Ander Herrera, aunque el español finalmente no será incluido en la convocatoria para este partido, ya que aún no se encuentra en condiciones físicas ideales. En la intimidad, Russo dejó en claro que no está apurado con el regreso de los jugadores a menos que sea en perfectas condiciones físicas.