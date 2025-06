Mal partido de Cipo, arbitraje "raro" de José Díaz y chau invicto de local

Un día se terminó el invicto de Cipo en casa. El albinegro perdió 2 a 0 ante el Club Atlético Kimberley de Mar del Plata por la fecha 15 del Federal A . El puntero del campeonato en la zona 1 no tuvo una buena tarde y se quedó con las manos vacías. Además, el arbitraje de José Díaz generó mucha bronca en la gente local.

El arranque del local fue flojo y la visita salió a buscar la ventaja. Facundo Crespo tuvo que aparecer con una atajada a los dos minutos en un tiro libre muy riesgoso, pero no pudo hacer nada con el penal convertido por Santos Bacigalupe a los 11', con un zurdazo cruzado.

El árbitro José Díaz, que se mostró muy quisquilloso con la prensa en el campo de juego antes de arrancar, cobró la pena máxima por una supuesta falta de Jeremías Langa a Santiago Castillo. A simple vista no pareció infracción para nada y al toque en el área contraria hubo un agarrón no cobrado sobre Lucas Mellado.

Cipo sintió el golpe y Kimberley aprovechó. Castillo desbordó por izquierda, Vázquez remató mordido y entre el punto penal y el área chica apareció Mauricio Miori para estampar el 2 a 0 ante una floja respuesta de la defensa.

El albinegro intentó reaccionar con remates de Lucas Mellado y Matías Páez, que exigieron atajadas de Tomás Casas. Del otro lado, Crespo volvió a aparecer con una volada impresionante y la primera media hora se hizo atractiva.

Hubo varios fallos cuestionables de Díaz, que en las famosas "chiquitas" cobró varias dudosas para los de verde, despertando la bronca en el público, los jugadores y el cuerpo técnico local.

Ya en el complemento, Lucero tuvo una muy clara de cabeza tras un buen centro de Ibarra, pero al "11" le faltó precisión.

Kimberley tuvo una muy clara tras una corrida impresionante de Bruno Di Bello, pero Castillo se comió un gol increíble en el área chica.

En el segundo tiempo pasó poco destacable, en parte porque el local no encontró los caminos y por otro lado porque el árbitro se encargó de anular el fútbol con su flojo desempeño.

Además de expulsar por doble amarilla a Andrés Almirón, cerró su "tarea" adicionando un solo minuto de adición, como si fuera una burla para el club que se vio perjudicado por su presencia.

SÍNTESIS

Cipo: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Jeremías Langa, Yaír Marín y Nehuén García; Andrés Almirón, Agustín Stancato, Lucas Mellado y Gonzalo Lucero; Matías Páez; Cristian Ibarra. DT: Daniel Cravero

Kimberley: Tomás Casas; Bruno Di Bello; Mateo Rinaldi, Santos Bacigalupe y Hernán Sosa; Santiago Vázquez, Facundo Rojas, Leonardo Verón y Ever Ullúa; Santiago Castillo y Mauricio Miori. DT: Mariano Mignini

Goles: PT 11 Santos Bacigalupe, de penal (K), 15 Miori (K)

Cambios: ST 11 Andrés Domínguez por Langa (C) 15 Agustín Vázquez por Ullúa (K), 18 Gustavo Mbombaj por García (C) 23 Tomás Loscalzo y Ezequiel Goiburu por Vázquez y Verón (K), 30 Santiago Jara por Ibarra (C), 35 Jonathan Zárate y Braian Cos por Miori y Castillo (K).

Incidencia: ST 40 expulsado Almirón (C)

Árbitro: José Díaz

Cancha: La Visera