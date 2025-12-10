Manchester City le ganó al Real Madrid y Xabi Alonso está en la cuerda floja

El entrenador está en el centro de las críticas por los malos resultados y el bajo rendimiento del equipo.

Manchester City de Inglaterra venció 2-1 al Real Madrid en el Bernabéu, por el encuentro correspondiente a la sexta fecha de la UEFA Champions League.

Con este resultado deportivo, el conjunto liderado por el director técnico Pep Guardiola se quedó con el cuarto lugar de la tabla de posiciones y desplazó al conjunto de Xabi Alonso al séptimo escalón.

La acumulación de derrotas del conjunto merengue deja al DT que llegó desde el Bayer Leverkusen en la cuerda floja. El equipo se fue silbado a los vestuarios tras el encuentro.

Otra dura caída en casa

Los dos goles del elenco británico fueron realizados por el inglés Nico O'Reilly y el noruego Erling Haaland. Mientras que el único tanto de equipo español llegó de la mano del brasileño Rodrygo.

Durante el transcurso del primer tiempo del encuentro, ambos equipos ingresaron al terreno de juego con una estrategia ofensiva clara y directa que generó una intensa dinámica de ida y vuelta.

En el minuto 28, el Real Madrid abrió el marcador. Rodrygo definió una jugada colectiva con un disparo preciso desde adentro del área chica, sin ninguna oposicion por parte de su rival.

Pero, a los 35 minutos, el Manchester City igualó la disputa. Nico O'Reilly aprovechó un rebote que proporcionó el guardameta belga Thibaut Courtois y con un disparo potente, dentro del área chica, envió la pelota al fondo de la red.

Además, en el minuto 43, el centro delantero noruego Erling Haaland convirtió desde el punto penal y selló el primer tiempo con un sólido 2-1 en el tanteador.

En el complemento del encuentro, el Real regresó al terreno de juego con una actitud diferente, pero las imprecisiones en las definiciones sentenciaron su caída delante de sus hinchas.

El resto de los partidos

Napoli de Italia cayó 2-0 ante el Benfica de Portugal en el estadio da Luz de Lisboa y se quedó a tan solo dos puestos de no clasificar a la siguente instancia de la competición internacional.

Los dos goles de las “Águilas” fueron realizados por el colombiano Richard Ríos y el luxemburgués Leandro Barreiro.

Durante el transcurso del primer tiempo del partido, el conjunto portugués desplegó una sólida estrategia ofensiva que generó diversas oportunidades claras de conversión.

A los 20 minutos, Richard Ríos aprovechó una distracción de la defensa del conjunto napolitano y realizó una definición precisa dentro del área chica.

En el complemento del encuentro, el Benfica regresó al terreno de juego con la misma actitud que demostró durante los primeros 45 minutos del compromiso y selló su triunfo.

A los cuatro minutos, Leandro Barreiro ejecutó un disparo preciso que sorprendió al guardameta Vanja Milinkovi-Savi.

Por otra parte, Borussia Dortmund igualó 2-2 con el Bodo Glimt, Qarabag Agdam cayó 4-2 frente al Ajax, Villarreal perdió 3-2 con el F.C Copenhague, PSG igualó 0-0 con el Athletic de Bilbao, Arsenal goleó 3-0 a Brujas y Juventus supero 2-0 a Pafos F.C.