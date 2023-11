Manchester City y Liverpool empataron, y se picó al final

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/MadridTotal_/status/1728429663607751110&partner=&hide_thread=false Quien me da contexto de esta pelea de Darwin Núñez con Pep Guardiola??? pic.twitter.com/QYpotkabhv — MT (@MadridTotal_) November 25, 2023

Luego del partido, en la conferencia de prensa, Pep Guardiola fue tajante cuando lo consultaron sobre el episodio: “No pasó nada”. También Jürgen Klopp se refirió al hecho: “No soy quién para explicar porque no estuve involucrado. No entendí ni una palabra. Pep quiere ganar y nosotros también”.