Manolo Berra y el momento de Cipolletti: "Hay que tener humildad y trabajar"

Manolo coincidió en que la imagen frente a Germinal de Rawson, el domingo pasado, fue positiva, más allá de que apenas empató 1 a 1. "Creo que hubo una mejora en el equipo, en líneas generales, pero no alcanzó. Hay que seguir trabajando, mejorando, porque la forma de mejorarlo en la cancha es con goles y es lo que no hemos podido hacer estos últimos partidos, así que a trabajar para eso", agregó.

Ser capitán de un equipo como Cipo en el Federal no implica solo lo que pasa dentro del campo de juego, sino también de cómo llevar el día a día. En cuanto a la forma en la que se atraviesan los momentos complicados, el defensor central declaró: "Cada vez que asume un cuerpo técnico nuevo se genera nueva expectativa y aprendizaje. Lo importante es que el plantel tiene que estar predispuesto al entrenamiento, al trabajo, porque la única forma de sacar a Cipolletti adelante es teniendo humildad, enfrentando la situación y trabajar y trabajar".

El domingo, el albinegro será visitante en Viedma, en el cierre de la fase regular. Los puntos son importantes para no tener problemas con el descenso cuando se dispute la Reválida. "Creo, personalmente, que Sol de Mayo es uno de los rivales más difíciles de la categoría, con jugadores muy importantes, que están muy arraigados por ese club. Es un rival muy duro y muy respetable" , cerró Manolo.

Giovanoni y las expectativas renovadas

Darío Giovanoni es uno de los dos refuerzos que llegaron a Cipo en el último mercado de pases y en un mes ya fue dirigido por tres técnicos. "Los cambios son difíciles porque uno tiene corazón se adapta a la persona, pero sabe que es parte de esto. Siempre voy a estar agradecido a Gustavo (Noto), a la dirigencia que estuvo, a Bruno (Gorer), pero se que es parte del fútbol y uno tiene que seguir. Esto le puede pasar a cualquiera, hay que adaptarse rápido, cambiar el chip y buscar los resultados que quiere la gente y que merece este club", relató el uruguayo.

"Me he sentido bastante bien físicamente, porque vine tres semanas antes de jugar. Sigo conociendo a los compañeros, en ese sentido no es lo mismo entrenar que jugar los partidos", confesó el delantero.

En cuanto al arribo del entrenador en los últimos días subrayó que "desde que llegó (Gabriel) Nasta no habló tanto en lo personal sino en lo grupal. Trataremos de adaptarnos a las formas de juego que el quiere y sumar desde donde toque, lo que sea mejor para el grupo. Es un técnico que viene con ganas, sabemos que esto es resultados. Ojalá que sumemos de a tres y empecemos a aspirar a grandes cosas".