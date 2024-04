Manu Urcera después de ganar en Centenario: "Tenía ganas de un resultado así en Neuquén"

El piloto de Ford comentó que fue "a fondo toda la final, al límite. Muy peleada, trabajada, con un funcionamiento bárbaro de mi auto. Al final rogando que no entre un pace car (auto de seguridad), veía algún auto que se quedó, algún auto de rescate y por suerte no salió".

"Craparo se me vino un poco y yo me cuidé un poquito porque entendí que la diferencia era importante. Cuidé la última vuelta y media más o menos, previendo por si entraba un pace car, pero fue una carrera en la que fuimos a fondo todo el tiempo y por suerte pudimos ganar. Le agradezco a todos", señaló el ganador de la carrera.

manu urcera foto nuestra.jpg

Consultado sobre las percepciones de la previa, Urcera contó que confiaba en su potencial, el del auto y el del equipo como siempre lo hace. Claro, los resultados no siempre se dan y por eso la fortaleza mental es un factor clave en el alto rendimiento. "Soy bastante optimista, siempre pienso que voy a ganar todas las carreras. Después generalmente no pasa, pero me tengo confianza y tengo confianza en los grupos. Fue el fin de semana soñado prácticamente. Uno siempre sueña que va a ir todo bien y por suerte se dio, tenía muchas ganas de tener un resultado así en Neuquén. Agradecido a la gente que se acercó al autódromo como nunca y feliz de poder regalarles un triunfo", indicó Manu al respecto.

Manu Urcera ganador dia 2.mp4

Manu Urcera y el futuro del TC en Centenario

En algún momento del año, la realización del TC en Centenario estuvo en duda por el momento económico que atraviesa el país. Sin embargo, se pudo realizar y en términos de los objetivos trazados fue un éxito en convocatoria.

"Va a seguir viniendo seguramente, me encantaría que siga acá el TC. Es muy importante para la región, es el evento deportivo más importante para Neuquén y la gente lo disfruta mucho, fijate la cantidad de gente que hay en el autódromo y el fanatismo que tienen por los fierros. El Turismo Carretera es la categoría número 1 y tiene que estar en Neuquén", cerró Urcera.