Manu Urcera sigue afilado y ganó como invitado en el TC Mouras

Manu le sacó máximo provecho a la pole que Iansa había hecho el día anterior y con un sólido desempeño no le dio margen a sus rivales de que pudieran superarlo en las 14 vueltas del recorrido. Como lo viene haciendo en el Turismo Nacional y en el Turismo Carretera, el rionegrino volvió a demostrar que está entre los mejores pilotos del país incluso cuando el auto no es suyo. El ganador de la final clavó el reloj en 21;05.404.

La iniciativa del TC Mouras busca seguir difundiendo la categoría entre los fanáticos del automovilismo con la incorporación de pilotos de jerarquía que le dan un salto de calidad a la competencia.

Qué dijo Manu Urcera tras la victoria

Tras superar la línea de meta antes que el resto, el piloto regional agradeció la invitación de su colega y el equipo Canning Motorsports: “Estoy feliz con el triunfo, me subí a un buen auto que me permitió hacer una carrera rápida y contundente. Espero que los puntos le sirvan a Gastón a la hora de definir el campeonato, gracias al equipo y a su gente que me atendieron de la mejor manera”.

Urcera ya conocía la categoría y de hecho su última victoria en el TC Mouras fue en el mismo circuito pero en el año 2015. En esta divisional obtuvo siete triunfos como titular y dos como invitado.

Disputadas las primeras ocho fechas, el líder es Gaston Iansa con 319,5 puntos. Lo siguen en las posiciones Felipe Bernasconi: 277, el viedmense Benjamín Ochoa: 276,5, Santiago Biagi: 261,5 y Marco dianda: 255,5 unidades.

El TC Mouras continuará con su calendario el 30 de junio en el autódromo Roberto Mouras utilizando el circuito grande con chicana.

Lo que se viene para Urcera en el TC

El próximo fin de semana se correrá la séptima fecha del Turismo Carretera en el autódromo de Rafaela. Manu es uno de los animadores del campeonato, donde está segundo a apenas tres puntos y medio del líder Julián Santero.

Con su flamante Ford Mustang de nueva generación, el escolta buscará una performance que le permita regresar a lo más alto del certamen de la máxima categoría del automovilismo en Argentina.

Como ya obtuvo la victoria en Neuquén, donde se disputó la tercera fecha, Urcera cumplió con el requisito principal para ser campeón.

El defensor del título es Mariano Werner, que no anduvo bien en la última carrera que se hizo en Concepción del Uruguay y está tercero con 170 puntos.