Manuel Berra volvió al gol en Cipolletti: "Me gustan este tipo de partidos"

El capitán regresó a la titularidad y abrió el marcador para el Albinegro en el empate frente a Olimpo el último domingo. Juan Pablo Andrez







Manuel Berra volvió a dar la nota jugando para Cipolletti. Además de erigirse como el que más vistió la camiseta del club, con 280 presencias, el futbolista de 42 años regresó a la titularidad el último domingo y lo hizo marcando su primer gol de la temporada en el 1 a 1 con Olimpo de Bahía Blanca. A los 22 minutos del primer tiempo, el caudillo del Albinegro ganó de cabeza, tras un córner de Alex Díaz, y festejó con alma y vida.

"La verdad que muy contento, una emoción, un orgullo muy grande porque no es nada fácil sumar tanta cantidad de partidos. También venía de una lesión que me alejó de las canchas. Contento también porque pude recuperar la camiseta", dijo Manolo a LMN y agregó: "En la intimidad a mis hijas, a algún amigo de confianza y al chofer del colectivo les había dicho, por ahí suena un poco fanfarrón, pero le había dicho en tono de joda que iba a hacer un gol, que me gustaban este tipo de partidos, bueno, se me pudo dar",

Berra ha explicado que en estos tiempos de su carrera intenta disfrutar con responsabilidad y en ese sentido su familia es muy importante para él, por eso son los primeros en los que piensa cuando le toca anotar. "Fundamentalmente pienso en mis hijas y uno de los que siempre se me viene a la cabeza particularmente es mi viejo, que me acompañó a lo largo de toda la carrera y hace tres años que no lo puedo tener, así que siempre es él el primero que se me viene a la cabeza", dijo.