Marcelo Bielsa, bajo la lluvia: el gesto de un fanático que lo tomó por sorpresa

En esta ocasión, Bielsa fue a ver a Montevideo Wanderers contra Peñarol por la última fecha del Torneo Clausura , que se disputó en el Parque Viera . El inconveniente es que el entrenador se olvidó un objeto fundamental: el paraguas . La lluvia no cesaba en el estadio y un fanático advirtió el hecho, por lo que decidió ayudarlo.

El comediante Shulay Cabrera subió el video a sus redes sociales, donde enfocando a Bielsa dijo: “Se está mojando el hombre” . “Para mí que tengo que ir a llevarle el paraguas. No me animo mucho, pero se está mojando y es nuestro técnico”, agregó.

Sin pensarlo más, Cabrera se acercó a Marcelo, se sentó junto a él y comenzó a compartir el paraguas. Mientras aún grababa, dijo: “Marcelo, me parece de orden venir y ponerle el paraguas, no puedo verlo así. Usted se ríe, pero es verdad. Lo estoy mirando desde hoy y digo ‘¿cómo el técnico de nuestra Selección va a estar sin paraguas?’. Ya está: yo dije ‘o me putea o se ríe‘”.

Pero que ser humano hermoso Don Marcelo. pic.twitter.com/DeMSM8jlDf — The Poronguero (@Ihavetweeter) December 8, 2023

El gesto lo tomó por sorpresa a Bielsa, pero el fanático también recibió una respuesta inesperada: “Lo que voy a decirle es qué buena compañía. Quédese, pero en realidad que se quede el paraguas”, en un tono risueño que volvió al video viral en las redes sociales.

El video allí se cortó, pero Shulay permaneció al lado del entrenador, con el paraguas, y compartieron una charla futbolera. En la publicación del video, reveló: “Eso fue lo que le dije, la primera frase para entablar esta charla que duró aproximadamente 10 minutos, bajo mí paraguas, mirando fútbol”.

El sorteo de la Copa América 2024 favoreció a Uruguay

En la noche de ayer se celebró en Miami el sorteo de la Copa América 2024 que se realizará en Estados Unidos. Cada una de la selecciones ya conoce su destino y una de las favorecidas fue Uruguay, dentro de un grupo accesible que, en los papeles, debería poder superar fácilmente.

El Grupo C, integrado por los dirigidos por Marcelo Bielsa, tiene también a Panamá, Bolivia y Estados Unidos. La otra beneficiada fue Argentina, con rivales históricos, pero que no tienen un buen nivel actual: Chile, Perú y Canadá o Trinidad y Tobago están en el Grupo A.

Por otra parte, el Grupo B será integrado por México, Ecuador, Venezuela y Concacaf 6 -Costa Rica o Honduras-. Finalmente, el Grupo D quedó conformado por Brasil, Colombia, Paraguay y Jamaica.

La Copa América Estados Unidos 2024 se jugará en 14 estadios distribuidos en 13 ciudades de 10 estados, comenzando por el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, que albergará el encuentro inicial entre Argentina y Canadá o Trinidad y Tobago, el 20 de junio, con capacidad para 71.000 espectadores.