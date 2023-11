La fuerte crítica de Abreu a Marcelo Bielsa como DT de Uruguay

El exdelantero uruguayo no se contuvo a hablar del director técnico argentino, y aunque destacó el nivel del seleccionado celeste, mostró sus críticas.

La "Revolución de Marcelo Bielsa " en Uruguay ha generado un impacto significativo en el fútbol y ha cosechado halagos, pero también ha suscitado controversias. Sebastián Abreu brindó detalles sobre cómo se vive este proceso en el país vecino, destacando no solo aspectos tácticos y futbolísticos sino también controversias extrafutbolísticas.

"Lo que no está gustando no es lo táctico, no es lo futbolístico sino otros temas. Totalmente extrafutbolísticos. De situaciones dentro del complejo, modificaciones. Que durante quince años ya estaba establecido", señaló Abreu sobre las transformaciones introducidas por Bielsa. Abreu mencionó que estas modificaciones han llevado al alejamiento de trabajadores que estaban en el entorno de la selección desde hace años, mencionando que "ya se han retirado como 7 u 8 trabajadores".