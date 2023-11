Sorpresa: Marco Ruben volvió del retiro y jugará en Uruguay

El delantero santafesino reúne 105 goles en la institución de Arroyito en 262 encuentros y es el tercer anotador histórico, luego de los hermanos Harry y Ennes Hayes, quienes brillaron en los períodos entre 1910 y 1920, cuando el fútbol no era profesional.

Ruben también vistió las casacas de River, Villarreal y Recreativo Huelva, ambos de España; Dínamo Kiev, de Ucrania; Evian, de Francia; Tigres, de México y Atlético Paranaense, de Brasil.

Otros argentinos que integran el plantel del conjunto de Maldonado son el arquero Danilo Lerda, el extremo Tomás Fernández (ex Tigre y Boca) y los delanteros Hernán Toledo (ex Vélez y Argentinos Juniors) y Claudio Spinelli (ex San Martín de San Juan y Gimnasia La Plata).