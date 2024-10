Marcelo Gallardo habló sobre la falta de gol de River y de Borja

“Creo que River estuvo en pie en todo el partido. Fue el partido que propusimos jugar, pero lamentablemente no se nos dio el gol”, comentó Gallardo. A pesar de dominar en el campo y generar varias situaciones, el Millonario no logró convertir en ninguno de los dos encuentros, una sequía que los dejó sin chances de remontar. “El gol no llegó a los dos, ni a los cinco minutos, no llegó en todo el desarrollo… Se nos fue haciendo cuesta arriba, y el equipo intentó generar por dentro, por fuera, pero faltó la conexión con el gol”, detalló.