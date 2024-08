Marcelo Gallardo reveló por qué decidió volver a River

Embed ¿POR QUÉ GALLARDO ACEPTÓ SU REGRESO A RIVER? Lo explica... ÉL.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/0hbagibSfw — SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2024

Marcelo Gallardo reveló por qué volvió a River

“A mí, en lo personal, (este momento) me encuentra feliz. Yo estaba en un momento de mi vida donde estaba bien, donde tal vez no era pensado estar en este momento acá, pero sin embargo cuando me propusieron la posibilidad dije que sí, no puedo decir que no”, confesó el Muñeco, dejando en claro que la decisión de volver fue tomada con mucho entusiasmo.