El temerario planchazo de Lucas Suárez por el que vio la roja contra River

Embed ¡Expulsión en Talleres! Lucas Suárez ve la roja tras una falta a Adam Bareiro y deja a su equipo con 10 hombres



15' ST Talleres 0 - 0 River



Mirá el partido con @JPVarsky y @giraltpablo en YouTube y https://t.co/2ECurz6Kmn #LibertadoresEnTelefe pic.twitter.com/f1JQDvcKOi — telefe (@telefe) August 15, 2024

En la primera parte hubo una infracción de Paulo Díaz, que luego marcaría el gol del triunfo, que algunos señalan como similar a la de Suárez pero que no fue penada de la misma forma. Si bien es cierto que el chileno va con plancha sobre Federico Girotti, no se trata de la misma infracción. El chileno va de frente a su rival con la disputa del balón en el medio y es una acción que no amerita más que amarilla.