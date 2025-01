Marcelo Gallardo y sus respuestas picantes: "No confundamos a la gente"

El único de los juveniles que tiene minutos es Franco Mastantuono, pero por estas semanas estará disputando el Sudamericano Sub 20 con la selección.

“No confundan a la gente con que no pongo a jugadores de la casa. Si yo consideraría que están para jugar, los pondría. Mastantuono es un privilegiado de estar en el plantel, si tiene o no minutos es una cuestión de que él se vaya preparando”, respondió Gallardo al respecto.

Marcelo Gallardo y el rol de los juveniles de cara a 2025.



Cabe recordar que en otros tiempos el Muñeco ha tenido éxito con ambas fórmulas, porque tanto los jugadores de experiencia como los pibes (por ejemplo Julián Álvarez) le han respondido. Su desafío ahora es que los futbolistas también lo hagan en su segundo paso como técnico de River.

"¿Sentís que ponés en juego tu prestigio?"

Fue la otra de las preguntas que le hicieron a Gallardo con un "espíritu crítico" que pocas veces se ve en estas conferencias, donde el comportamiento de la prensa que cubre River suele ser mucho más condescendiente.

"No estoy acá sentado por lo pasado, sino porque estoy convencido que es el lugar donde quiero estar. El 2024 en lo personal fue un año muy duro y sin embargo no dudé en venir. Nunca dudé del lugar donde quería estar. No creo que esté en juego mi prestigio, no tengo miedo a eso", respondió el entrenador más ganador del a historia del Millo.

"Este año tiene una renovación de energías. Por eso estoy contento e ilusionado, tengo lindas sensaciones de que podemos armar una reestructuración basándonos en el convencimiento del camino al que vamos", agregó el Muñeco.

Montiel, un jugador que lo representa

Por otra parte, también fue consultado sobre el regreso de Gonzalo Montiel, para el cual Gallardo se involucró fuerte en la gestión. El defensor era marcador central cuando Gallardo lo puso en primera y fue el DT quien lo formó como lateral derecho, a punto tal de ser titular en la final de Madrid y después bicampeón de América y campeón del mundo con la selección.

“Montiel es un símbolo de representación importante para el fútbol argentino, no solo para River. Gonzalo camina por el club como si no fuera el que pateó el último penal de un Mundial. Es un mensaje de representación de lo que queremos”, afirmó.