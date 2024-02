Marcos González, DT de Deportivo Rincón: "Lo que se hable no nos interensa"

Para el grupo la idea era ascender si o si el domingo, no querían jugar la instancia por el quinto ascenso a la que irán los perdedores de las cuatro finales. "No había vuelta, yo por mi trabajo ahora me tengo que volver a Bahía. No había vuelta para mi y para los jugadores. Hicieron un esfuerzo grande durante todo el año. Esto es un esfuerzo también de los dirigentes, todo lo que necesitamos lo dimos. Vinimos el miércoles a Rafaela, miramos 200 partidos de ellos y nos merecimos ganar en la cancha, no se nos dio en los 90' y lo ganamos en los penales. Estamos en el Federal A", agregó el entrenador.

Marcos González tiene pensado continuar la temporada que viene, pero previamente deberá reunirse con los dirigentes para resolver su situación y encarar el nuevo proyecto. "Nos juntaremos con los dirigentes. Vamos a festejar unos días y después veremos lo que se hace. Queríamos esto y lo logramos. Pusimos a Neuquén en el fútbol profesional y eso es trabajo de muchos. Es para todos. Estábamos convencidos desde el primer día", finalizó.

Por su parte, el presidente del club, Nito Villalba, se mostró emocionado por el logro y declaró que "se juntan un montón de emociones. Lo que se labura, lo que se pone, hora fueras de la casa. Saludos a mi familia que la dejé en Rincón. La verdad que esto es una locura, es algo impresionante. Costó un montón, hasta el último minuto, pero ahora disfrutar del momento. Rincón de los Sauces y todo Neuquén que saquen pecho que estamos en el Federal A. Después de tanto tiempo creo que lo tenemos merecido".

Además, el dirigente destacó al público que copó las tribunas del estadio de Estudiantes de Río Cuarto. "La gente hizo 900 kilómetros aguantando calor, lluvia. Aguantando un lugar que no era óptimo para la gente, los baños no estaban en condiciones, no tenían para comprarse ni un alfajor. Y la bancó, la aguantó y hoy están ahí festejando, haciendo una fiesta, se merecen todo el respeto. Lo que logramos lo hacemos para la gente, así que orgulloso", dijo.

En cuanto a cábalas, el presidente de Deportivo Rincón dejó el palco y vio la definición con su gente. "No vi ningún penal. Tengo la cruz que me dejó mi viejito cuando falleció que la tengo en la boca y miro para otro lado", confesó.

Ahora, el desafío es armar un plantel y una estructura para el Federal A. No hay mucho tiempo, por lo que Villalba manifestó: "Festejaremos un día, descansaremos otro y ya arrancamos con fuerza para prepararnos para esto que es tan importante, no lo queremos dejar pasar, costó un montó llegar a donde llegamos. Ahora a festejar un ratito, ponernos serios de vuelta y encarar lo que se nos viene".