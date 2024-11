Mariano Closs destrozó a Miguel Borja y reveló porqué no lo quieren en River

Durante su programa "F12" en ESPN, Closs lanzó una crítica abierta hacia Borja, señalando lo que considera una evidente falta de entrega en el campo de juego. “Hay jugadores que, cuando no hacen goles, la gente saca el tapón de la bañera y dice: ‘Ahora sí, flaco, corré, metele’. Y cuando hace goles vuelven a poner el tapón. Hay jugadores que si no hacen goles tienen el permiso porque se sacrifican desde otro lugar y la gente permite eso”, comenzó Closs.

Mariano Closs continuó profundizando en su evaluación, señalando cómo percibe la reacción de los hinchas ante el desempeño de Borja en comparación con otros jugadores del plantel. “Si Borja es el único que la gente ve que no se sacrifica, posiblemente genera esas cosas en los hinchas. Porque cuando el equipo no obtiene resultados y ven a un jugador apático, la gente no es zonza porque ve fútbol”, expresó el periodista.

Además, el relator hizo hincapié en que la afición de River valora no solo los goles, sino también la entrega y el sacrificio. Según Closs, los jugadores que, aun en días sin efectividad, demuestran entrega en la cancha suelen ser respaldados por los hinchas: “Si la gente de River no silba a otros será porque valora otro tipo de entrega. No está bueno que un jugador de Primera, con la exigencia y la mala sangre que se hace la gente, dé la impresión de apatía. Hay jugadores que pueden zafar con goles, pero cuando no los convierten, el enojo se magnifica”.

Miguel Borja 2.jpg Miguel Borja

Miguel Borja y su mal momento

El periodista cerró su análisis afirmando que los goles no lo son todo y que el sacrificio también es clave para ganarse el respeto de los fanáticos. “Si un jugador no hace goles pero se prodiga en la cancha, choca a los defensores, pelea cada pelota, la gente lo aplaude porque se sacrifica. Y aplaudo eso”, concluyó Closs.