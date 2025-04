Mariano Closs salió en defensa de Marcelo Gallardo y Fernando Gago por el mal momento de Boca y River

Luego de un fin de semana negativo para los dos gigantes del fútbol argentino, el periodista Mariano Closs realizó un fuerte análisis del presente de River Plate y Boca Juniors, poniendo el foco no tanto en los entrenadores, Marcelo Gallardo y Fernando Gago, sino en el rendimiento de los futbolistas dentro del campo de juego. En su programa en Radio Splendid, Closs descargó una crítica dura pero que, según él, refleja una problemática profunda del fútbol profesional actual.

El contexto no es menor. River volvió a dejar puntos en el camino con un empate en el Monumental ante Rosario Central, mostrando una vez más un funcionamiento deslucido, lejos de aquella versión que durante años lo posicionó como el equipo más temido del continente. Boca, por su parte, cayó en Rosario frente a Newell’s, en una actuación igualmente decepcionante.

"Hay cosas que le pasan a los jugadores de fútbol. Son jugadores de Primera, no se les puede estar con una... y los técnicos lo hacen: 'parate acá', 'abríte allá'. Son cosas básicas. ¡Y son jugadores de Primera División!", comenzó diciendo Closs con tono de frustración.

En lugar de centrar sus críticas en los directores técnicos, como suele ser costumbre cuando los equipos no funcionan, Closs optó por virar la mirada hacia los protagonistas del juego: "Cuando vos estás en el campo de juego, desde que uno es un sonso amateur hasta estos geniales profesionales, el que tiene que correr sos vos, el que tiene que ser aplicado tácticamente y técnicamente sos vos. No te pueden estar enseñando todo a esta altura del profesionalismo."

Sobre el rendimiento de River, el periodista no dudó en poner en duda la jerarquía de algunos jugadores: "¿Cómo puede ser que les llegue una pelota al área y ya es gol? Antes pensábamos que River tenía los mejores defensores… hoy tenés que empezar a dudar." Y agregó: "Yo a los equipos que tienen buenos jugadores los quiero ver bien”.

También hizo mención al caso de Éver Banega en Newell’s, quien fue figura ante Boca pese a las críticas que suele recibir: "Pensemos que Banega se lució el otro día… ¿y qué reclamaban de Banega? Que hasta la gente de Newell’s lo mira de reojo por momentos. Con su lentitud, con su forma...".

Sobre los entrenadores, Closs fue cauto pero claro: "Gallardo no para de probar equipos. Por supuesto que hay una cuota de responsabilidad suya por no encontrarlo, porque te pagan para eso. Al técnico de Boca lo mismo. Pero algunos técnicos son pieza fácil para el castigo. ¿Perdés un partido? Ya empieza el rumor. ¿Por qué no puede perder con Newell's?".

El periodista cerró con una pregunta abierta, pero cargada de ironía: "¿Y por qué tenés que hacer el mejor partido contra Rosario Central?".