Marín llegó a Cipolletti para jerarquizar la zaga central: "Sé de su historia, lo que demanda y lo que exige"

Con el arribo de Yair Marín desde Chaco For Ever, Cipolletti incorporó al jugador número 30. El defensor es un viejo conocido de Daniel Cravero.

El defensor llega proveniente desde Chaco For Ever.

En las últimas horas, la institución albinegra anunció en sus redes sociales la llegada del defensor de vasta trayectoria por el ascenso nacional y que además un conocido del Chango Cravero. Marín, de 35 años, tiene dos ascensos en su carrera la Primera Nacional y conoce a Cipolletti ya que en ambas campañas lo dejó afuera en instancias decisivas. "Sí, en diferentes ocasiones, yo me acuerdo de haber venido acá, una sola vez, a Cipo, con Gimnasia en una semifinal. La ida jugamos acá, era sintético, y después en la semifinal de vuelta me tocó a mí convertir en el partido. Después, con Chaco For Ever en el 2021, el año que a nosotros nos tocó ascender con Daniel y con todo el cuerpo técnico", repasó.