Mascherano, durísimo contra los arbitrajes en el Preolímpico Sub 23

El entrenador de la Selección Argentina Sub 23 no pudo evitar mostrar su enojo luego del empate frente a Venezuela.

Las declaraciones de Mascherano revelaron su disgusto por la situación, especialmente por el arbitraje en el torneo. "No sé. Yo te puedo decir que... ¿Este fue el quinto partido nuestro? Miren las imágenes que han pasado en todos los partidos, con VAR o sin VAR. Siempre el perjudicado es el mismo equipo, nada más", manifestó el ex-capitán de la Albiceleste. El técnico no ocultó su malestar ante lo que considera una serie de decisiones arbitrales cuestionables que han afectado al equipo en los últimos encuentros.

Qué dijo Mascherano sobre las expulsiones que recibió la Argentina

La tensión aumenta para la Selección Argentina Sub 23 con las expulsiones de Valentín Barco y Gonzalo Luján, sumadas a las lesiones que afectan al equipo. Mascherano, sin embargo, se mostró optimista: "Buscaremos las alternativas a partir de mañana, empezaremos a planificar el partido con Paraguay y pondremos el mejor once que tenemos, esa es la realidad. Equivocados o no, siempre tratamos de poner el mejor once que se adapte al rival, al partido y lo que creemos nosotros que vamos a necesitar para el partido".