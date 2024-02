Mascherano, filoso contra sus críticos: "Capaz que tienen suerte y me queda un solo partido"

" En los primeros 20 minutos fue muy bueno lo que hicimos , tuvimos muchas chances y por error nuestro empezamos a meter al rival en el partido. Quisimos jugar un duelo de ida y vuelta que no nos convenía, y a hacer foules en el propio campo que generaban peligro", analizó el estratega del conjunto juvenil en la conferencia de prensa posterior a la igualdad. De todas formas, ponderó el rendimiento de sus dirigidos: "Hicimos goles para poder cosechar este resultado. Más allá de que no conseguimos lo que buscábamos, es un saldo recontra positivo ".

Por otra parte, el DT remarcó que tuvo varias dificultades a la hora de definir un 11 ideal a lo largo del certamen: "No pude repetir nunca. Trataremos de poner lo mejor que tenemos, a partir de eso veremos. Hay que tener en cuenta cómo terminaron los chicos, fue un encuentro muy físico y exigente en una cancha que estaba pesada". Al mismo tiempo, no tuvo reparos en apuntar contra los arbitrajes: "Si hay un elenco perjudicado es el nuestro, pero no nos hemos excusado en esto".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSports/status/1755737551409643674&partner=&hide_thread=false MASCHERANO: "CAPAZ QUE MIS CRÍTICOS TIENEN SUERTE Y ME QUEDA UN SOLO PARTIDO"



Javier Mascherano habló en conferencia de prensa luego del agónico empate ante Paraguay y dejó está curiosa frase sobre su futuro con la Selección Argentina. pic.twitter.com/TSKY9Pp9iV — TyC Sports (@TyCSports) February 8, 2024

De todos modos, el momento más picante de la charla con los periodistas se produjo cuando el exmediocampista del Liverpool y el Barcelona disparó una ironía dirigida a sus más acérrimos críticos: "Capaz que tienen suerte y me queda un solo partido. No puedo estar pensando en lo que dicen de mí todo el tiempo, trato de hacer lo mejor. Si la gente dice cosas deben pensar que no lo hago bien y está perfecta su opinión. No digo que no tengan razón, solo me enfoco en dar lo mejor".

Por último, el técnico del seleccionado vaticinó el desarrollo del cruce definitorio contra el Scratch, que podría sentenciar el destino de ambas naciones con vistas a los Juegos Olímpicos: "Ya está, es el último y es a todo o nada. Hay que pensar en positivo y nada más. Tenemos que ir a buscarlo, a ganarlo. Hemos empatado con el corazón y eso nos da la posibilidad de seguir adelante".