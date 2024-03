Mascherano se la jugó y contó qué habló con Messi sobre los Juegos Olímpicos

La Sub-23 de Javier Mascherano se prepara para enfrentar a México en dos amistosos, como parte de la preparación para los Juegos Olímpicos de París. En estos encuentros, Masche buscará mantener la base del equipo que logró la clasificación en el Preolímpico de Venezuela el mes pasado, mientras evalúa a futbolistas que no pudieron estar presentes en esa instancia.

Mascherano, en una charla con la prensa antes del viaje, destacó la importancia de estos amistosos: "Dos partidos que nos vienen bien para empezar la preparación para los Juegos. Sobre todo, la idea de mantener la base del Preolímpico con chicos que no pudieron estar por diferentes situaciones y que queremos volver a ver".

Mascherano Messi Di maria 1.jpg Messi y Mascherano

Aunque los convocados para esta gira no garantizan su presencia en la lista definitiva para los Juegos Olímpicos, Mascherano reconoció la incertidumbre que rodea la situación: "La realidad es que, a día de hoy, no tenemos mucha idea porque falta tiempo y es todo muy cambiante. Hay chicos que pueden cambiar de club. Iremos viendo cada caso en particular".