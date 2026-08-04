Mastantuono, a un paso de la Fiorentina: el Real Madrid ultima los detalles de su cesión

El argentino no volvió a entrenarse con el grupo y las negociaciones avanzan. Solo resta definir el reparto salarial para cerrar la operación.

Franco Mastantuono tiene las horas contadas en el Real Madrid. El mediocampista argentino de 18 años volvió a entrenarse este martes de manera diferenciada en la ciudad deportiva de Valdebebas, mientras el club español y la Fiorentina avanzan en los últimos detalles de una cesión que permitiría al juvenil ganar continuidad en la Serie A.

Según informó el diario Marca, el futbolista trabajó nuevamente en el gimnasio y no presenta ninguna molestia física. Su ausencia en las prácticas junto al resto del plantel responde exclusivamente a la inminente su salida hacia el conjunto italiano, luego de haber dado el visto bueno al proyecto deportivo que le presentó la Fiorentina.

Las conversaciones entre ambas instituciones se intensificaron en las últimas horas, después de que Mastantuono aceptara la propuesta deportiva del equipo de Florencia. El argentino mantuvo contactos con el entrenador Fabio Grosso y con el director deportivo Fabio Paratici, quienes le explicaron el rol que tendría dentro del plantel.

La principal diferencia respecto a su situación en el Real Madrid es la continuidad. Mientras en el conjunto español tenía escasas posibilidades de ser titular, la Fiorentina le garantiza una mayor cantidad de minutos y un papel importante para continuar con su desarrollo en el fútbol europeo.

Ahora, el único punto pendiente es definir cómo se distribuirá el pago del salario entre ambos clubes. Una vez resuelto ese aspecto, la cesión quedará formalizada y el jugador viajará a Italia para incorporarse a su nuevo equipo.

Una salida que ya se anticipaba

Las señales de la transferencia comenzaron a hacerse evidentes durante la pretemporada. Mastantuono no fue convocado para el amistoso que el Real Madrid disputó en Austria justamente frente a la Fiorentina y, en las dos últimas jornadas de entrenamiento, trabajó apartado del grupo.

Tanto la dirigencia como el entrenador José Mourinho coincidieron en que lo más conveniente para el futbolista era salir a préstamo. Si bien el técnico portugués quedó conforme con las condiciones que mostró el argentino, considera que tendrá pocas oportunidades de jugar debido a la competencia interna en su posición.

Actualmente, Mourinho cuenta con varias alternativas ofensivas como Rodrygo, Bernardo Silva, Brahim Díaz y Arda Güler, además de la inminente incorporación de Yan Diomandé.

El Real Madrid apuesta por su crecimiento

La intención del club presidido por Florentino Pérez nunca fue desprenderse definitivamente del exRiver. El plan consiste en cederlo durante una temporada, sin opción de compra, para que pueda sumar experiencia y regresar con mayor rodaje.

Incluso, durante las últimas semanas también se mencionó la posibilidad de un retorno temporal a River Plate, aunque finalmente la Fiorentina fue la institución que tomó la delantera en las negociaciones y quedó muy cerca de concretar su incorporación.

Desde su llegada al Real Madrid en agosto del año pasado, en una operación que se convirtió en la venta más importante de la historia del fútbol argentino, Mastantuono no logró afianzarse como titular. En su primera temporada disputó 35 partidos oficiales y marcó tres goles.

Críticas desde Italia

Mientras la operación avanza, no todos en Italia ven con buenos ojos su posible llegada. El exarquero de la Fiorentina Giovanni Galli, una de las figuras históricas del club, expresó sus dudas sobre el fichaje del argentino.

"No sé si tiene las cualidades necesarias para integrarse en un equipo", afirmó el exguardameta, aunque reconoció que el juvenil "tiene mucho atractivo porque llega desde el Real Madrid".

Galli también cuestionó que la Fiorentina pueda convertirse únicamente en una plataforma para impulsar la carrera del futbolista. "No debería ser alguien que utilice a la Fiorentina para impulsar su carrera. Necesita venir aquí para mejorar a la Fiorentina, que es algo muy distinto", sostuvo.