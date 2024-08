Mateo Majdalani, tras ganar la de Plata en París 2024: "Sin clubes, no hay medallas"

"La verdad que es sumamente importante, la náutica en el juego olímpico anterior no había sacado medallas y es muy importante volver a obtener esta medalla, volver a poner a la náutica dentro de los deportes destacados de nuestro país. Resulta evidente que tenemos capacidad para obtener medallas y bueno, no hay que desatender a este deporte y ojalá sirva principalmente para que muchos chicos se entusiasmen y quieran involucrarse en la disciplina", agregó el atleta argentino de 30 años.

¿Qué le hace falta a Argentina para tener más medallas?

"Es una pregunta muy compleja de contestar porque son muchos deportes y cada uno tiene una realidad distinta. Está claro en primer lugar que el desafío es doble porque no solo uno tiene que mejorar lo que está haciendo, sino que el mundo del deporte se está profesionalizando cada vez más, es cada vez más competitivo. Y las condiciones que uno tiene que tener para llegar a pelear por una medalla son cada vez más exigentes. Entonces hay que empezar a mirar a los países que sí lo están haciendo", argumentó Mateo.

"Creo que se empieza con un programa de detección en donde tenemos realmente posibilidades, ya sea por la cultura, por los clubes que tenemos. Y ahí voy a lo segundo más importante: creo que hoy hay que aprovechar la cantidad de clubes y centros municipales de deporte que hay alrededor de todo el país, entender cuáles son los deportes que más se practican. Y empezar por ahí, porque por más que exista entes como el ENARD y la Secretaría de Deportes, si no fuera por los clubes no habría formación y no estaríamos ni hablando de medallas", afirmó Majdalani.

El vínculo con el histórico Santiago Lange

Hace ocho años, Mateo fue parte del equipo con el que Santiago Lange y Cecilia Carranza entrenaron en la previa a ganar el Oro en Río 2016. En París, Lange fue uno de los primeros en abrazar a los argentinos de Plata cuando bajaron de la embarcación. "Es algo realmente increíble. A Santiago lo conocí cuando empecé a navegar, somos del mismo club. Yo tenía 8 años, él ya era un ídolo a nivel nacional y obviamente para todos los chicos de ese club era nuestro modelo a seguir. Creo que él me inspiró a seguir por este camino, mostró lo que eran los Juegos Olímpicos, lo que había que trabajar para lograrlo. Después tuve la suerte de trabajar junto a él para Río, aprender de primera mano de este sistema que viene trayendo tantas medallas a Argentina. Y bueno, después tuvimos una etapa en la que fuimos rivales porque peleamos por la misma plaza olímpica, ya que Argentina manda solo una embarcación en esta disciplina. Entonces tuvimos que pelear por esa plaza y quizás fue la parte más complicada de la relación. Y ahora Santi está en un modo fan de nuestro equipo, nos sigue a todos lados, se vino a Marsella a ver la regata, la verdad que es un honor, un enorme privilegio que un deportista como él nos siga tanto, nos quiera tanto y desee que nos vaya bien", relató el oriundo de San Isidro.

lange abrazo.jfif

Los costos en el alto rendimiento

"Como digo siempre, hoy el alto rendimiento es muy caro. Más allá de que vos necesites o no herramientas, hoy tenés que dedicarle 20 años de tu vida, ya sea que seas corredor de maratón, atletismo, natación. El costo está en que vos tenés que dedicarte de una manera profesional durante muchos años, dejando absolutamente todo el resto de lado. Es verdad que a nuestro deporte se le suma el material, que no es barato", explicó.

En cuanto a lo económico indicó que "es una de las grandes barreras para entrar al deporte. Uno, si es socio de un club, muchas veces puede usar material y eso facilita mucho las cosas. A medida que se va poniendo más seria la cosa y uno se mete en el circuito olímpico, sí que necesitas tu propio barco y bueno, ahí empieza a jugar el conseguir sponsors, ayudas. En nuestro caso, por suerte, la federación tiene barcos y nosotros podemos usar ese material de la federación y gracias a eso salir a competir".

¿Por qué se fueron a entrenar a España?

"En el año 2021 tomamos la decisión de mudarnos a España, lo hicimos pensando en este gran objetivo y entendimos que era la mejor manera de hacerlo. Al final resulta más económico estar viviendo acá y no tener que estar viajando constantemente ida y vuelta a Argentina y también cuando uno está en Argentina necesita de dos embarcaciones, uno para entrenar y otra para competir porque todo pasa acá en Europa", subrayó Majdalani.

"Hicimos, para mí, lo que fue una gran apuesta que hoy podemos decir que fue la correcta, empezamos trabajando para poder sustentarnos y entrenando y compitiendo cuando podíamos. A raíz de estar acá y de tener mucho más roce, empezamos a conseguir grandes resultados y hace ya dos años que nos podemos dedicar exclusivamente a entrenar y a prepararnos para esta gran cita", valoró el argentino.

La importancia de lo deportivo para la sociedad

Argentina tuvo 136 deportistas y con el cambio de gobierno, el futuro es todo una incógnita para la delegación que afronte los Juegos de Los Ángeles 2028. "Siempre deseo que sea mejor, creo que el deporte es un gran educador, la sociedad lo necesita y trae grandes beneficios en un montón de sentidos, pero la verdad que no te sé decir si va a mejorar o va a empeorar, creo que como deportistas lo que sí podemos aportar es dar nuestra opinión de cómo se deberían colocar los recursos existentes. Aprovechar al máximo, cuáles son las etapas que requieren mayor apoyo. En ese sentido, sobre la náutica sí que conozco y siempre estoy dispuesto a darme opinión. También está de nuestro lado en recorrer clubes, en ayudar desde lo que podemos. Esa es una de las razones por la que estamos volviendo a Argentina y nos encantaría poder recorrer la mayor cantidad de clubes posibles", afirmó Mateo.

La pelea con las otras duplas por la medalla

Durante las regatas y la medal race final que definió la competencia en los JJOO, el medallista dio detalles de la previa y la carrera en sí. "Siempre supimos que ganarles a los italianos era muy difícil, creo que estuvimos de hecho muy cerca. Llegó un momento de la competencia en los que lograron una ventaja, y nosotros empezamos a mirar más hacia el tercero y el cuarto para que no nos pasen, y quizás por eso en los puntos totales parece como que el italiano quedó muy lejos, pero en el fondo lo que fue el desarrollo, creo que estuvimos cerca. Estábamos en un grupo de seis o siete equipos que tenían chance de medalla. Nuestra confianza en que podíamos obtener un buen resultado creció mucho en los últimos meses porque tuvimos una muy buena preparación, entrenamos con altísima calidad en Marsella", contó satisfecho.

"Empecé a sentir adentro mío que de esos seis o siete, nos perfilábamos como los que más chance teníamos de pelear por esas dos medallas que iban a dejar los italianos. Creo que hubo cuatro equipos que estuvieron muy por encima del resto, (Italia, Argentina, Nueva Zelanda y Gran Bretaña). Y bueno, por suerte nos llevamos la medalla plateada. El gran miedo que uno siempre tiene es quedar cuarto, la distancia entre el tercero y el cuarto es abismal. Por suerte estamos pudiendo traer esta medalla para Argentina", finalizó con orgullo.