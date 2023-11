"Los últimos meses al cierre del padrón se sumaron muchos socios activos. Hicieron una maniobra vergonzosa. La jueza destaca las muestras que dejaron en claro cómo hicieron todo. La jueza suspendió de manera momentánea las elecciones, pidió que se arregle todo para continuar con el proceso electoral. Esos 13 mil socios no debieran votar y listo", detalló.

"Nosotros queremos una audiencia con el oficialismo para que arreglen las irregularidades manifiestas", adelantó.

La charla con Ronaldo

Además, Macri reveló que se cruzó con Ronaldo (Nazario de Lima, exgoleador de Brasil) y que este le comentó que "había llamado a Boca para preguntar condiciones por algún jugador" y que nunca obtuvo respuesta desde el Consejo de Fútbol o la directiva que comanda Riquelme.

Mauricio declaró: “Me crucé a Ronaldo Nazario el domingo y me dijo: ‘Presidente, así que va a ir por Boca de vuelta…’. Le dije: ‘si, estoy preocupado por lo que está pasando en Boca. Riquelme lo maneja de una manera muy unipersonal y no me parece que esté bien’. Me dijo: ‘si, yo tuve una mala experiencia también. Llamé por un jugador que no estaban usando y la verdad que no me respondieron. Un maltrato bastante importante".

Además, Macri habló de la reunión con Riquelme en Olivos -cuando todavía era el presidente de la Nación- que duró "siete horas" para que integre el oficialismo en el 2019. "No estuve más de 30 minutos con Riquelme en la reunión. Me dijo que no quería ser parte del oficialismo por un problema con Daniel Angelici", aclaró.

"Riquelme conmigo nunca se peleó mientras era jugador. Volvió en el 2007 después que lo llamé y estaba con problemas en Villarreal. Ese año fue su mejor versión pero volvió meses después y algo pasó, ya no quería hablar con Angelici", recordó.

Como presidente de Boca, Macri tuvo muchos logros deportivos, siempre liderado por Juan Román Riquelme en la cancha como en la victoria sobre Real Madrid (2-1) en la Copa Intercontinental 2000, o en los tres títulos obtenidos en la Copa Libertadores con el futbolista como figura.

En esa línea, Macri sostuvo que Boca está "por encima de todo y de todos" y que su amor es "total" por la institución.

"En esta gestión veo mucho amiguismo y negocio con exjugadores. Los amigos de Román manejan las Inferiores. Cuando ganemos vamos a tener que remontar esa situación", criticó.

Por otro lado, Macri dijo que no aspira a ser candidato de presidente de la FIFA porque tiene una "alta demanda y es muy duro" aunque afirmó que hará "lo necesario" para ayudar.