Urgente: la justicia suspendió las elecciones en Boca tras una denuncia del candidato de Macri

La denuncia indica que unos 12500 socios pasaron a ser adherentes de manera inmediata. El fallo tiene 64 fojas donde se señalan las supuestas irregularidades que deben ser resueltas para que las elecciones vuelvan a tener fecha concreta.

GABoqYLW0AA61J5.jpg

En los últimos meses, la justicia porteña ya ha avanzado sobre el club en dos cuestiones puntuales: la cancha y el hermano de Riquelme. De la mano de la fiscal Celsa Ramírez, La Bombonera fue clausurada total o parcialmente en reiteradas oportunidades. Además, Cristian Riquelme es investigado por la supuesta manipulación de las entradas en forma ilegal.

"El último mes o 60 días están pasando cosas que de alguna forma me pone contento: mucha gente se está dando cuenta de cosas que no creían que podían pasar. Que se den cuenta de lo que son capaces. Me hace feliz, la María me crío así. El otro día tome mates con ellas, le dije que esperaba que me entendiera, que nos estaban apretando mucho con Chanchi, que queremos ayudar la club y me miró y me dijo "si no seguís adelante no entrás más a casa"", manifestó Riquelme el lunes en una entrevista con Jorge Rial.

Cabe recordar que las elecciones estaba planteadas, en principio, para el sábado 2 de diciembre, pero la justicia las pasó para el día siguiente por una planteo formal de miembros de la comunidad judía que (supuestamente) se sentían discriminados, ya que el sábado es el día sagrado de los judíos.

riquelme macri.jpg

La lucha está planteada desde antes de la presentación de las listas. El oficialismo tiene a Juan Román Riquelme a la cabeza de la fórmula y Jorge Amor Ameal, que es actual presidente, como candidato a vice. Por su parte, Andrés Ibarra es la cara de la oposición, donde Mauricio Macri es el segundo en la dupla pero el gran referente que va contra Riquelme en esta elección.

Tras la derrota de Boca ante Fluminense en la final de la Copa Libertadores, las chances de la oposición de ser competitivos en los comicios crecieron. Mucho más en las últimas horas cuando el equipo quedó afuera de la clasificación para el mismo certamen pero en 2024 y se supo que jugará la Sudamericana. Por su parte, el oficialismo levanta sus banderas con la gran cantidad de jugadores de inferiores que debutaron, los seis títulos locales logrados bajo la gestión actual y el plantel de jerarquía con Edinson Cavani y Sergio Romero a la cabeza.