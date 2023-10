Mauricio Macri reveló que irá contra Riquelme en las elecciones de Boca por pedido de Javier Milei

Sin embargo, hay listas opositoras que quieren postularse para la presidencia del club, y la más conocida es la que encabeza Andrés Ibarra, ex funcionario de Mauricio Macri tanto en su época en el club, como en su tiempo de jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es sabido el apoyo del ex presidente de la Argentina para Ibarra, a tal punto que hasta participó en uno de sus spots de campaña, sin embargo, al parecer, esto no terminaría ahí.

Qué dijo Mauricio Macri sobre la posibilidad de participar en las elecciones contra Riquelme

Es que en una entrevista realizada por Eduardo Feinmann, Mauricio Macri reveló sus intenciones de volver a la política de Boca. “Es cierto que usted va a estar en las elecciones de Boca en la lista de fórmula de Ibarra”, preguntó el periodista.

“Estoy trabajando activamente, eso no lo hemos definido, pero estoy trabajando activamente porque me preocupa. En parte también en un momento dado de la conversación que tuve con Javier Milei me dijo ‘necesito que me recuperes la alegría de ser hincha de Boca, la perdí desde que Riquelme es presidente’, en realidad es presidente en ejercicio, por más que es vicepresidente”, reveló Mauricio Macri.

Además, el ex presidente reveló que Javier Milei siempre lo apoyó en su gestión en la institución Xeneize: “Ahí hubo otro punto de contacto porque Milei me dijo que me votó en la época de Boca”.

“Pero no me contestó, ¿va a estar en la lista o no?”, insistió filoso el periodista. “Lo estamos evaluando, lo estamos evaluando”, respondió.

El video de Mauricio Macri hablando de las elecciones de Boca