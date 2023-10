Mauricio Macri: "Somos el cambio o no somos nada, y esa propuesta la lidera Milei"

El expresidente dijo que no se puede seguir con esta cultura oscura del poder y remarcó que los argentinos decidieron que la mejor opción opositora sea el libertario.

Según contó Macri, ante un potencial arribo a Boca como segundo de Andrés Ibarra, señaló que "no lo hemos definido, pero estoy trabajando activamente. Parte de la conversación de la otra noche con Javier Milei fue que él me pidió que recuperemos la alegría de ser hinchas de Boca, que la perdió desde que Riquelme es presidente".

Live Blog Post Sobre el Massa "no K" En este aspecto, Macri simplemente río y señaló que "me gustaría que aprovechemos ahora que en WhatsApp se puede hablar de a tres para que la incorporemos a Cristina y le preguntemos si es verdad que la sacó. ¿Otra vez vamos a creernos lo de Alberto Fernández? ¿Vamos a decir las mismas cosas?". "Nadie es igual a nadie, y superar a Alberto Fernández no va a ser fácil. Pero creerse permanentemente estos cuentitos de colores, querer engañarnos así... Mamita", finalizó.

Live Blog Post Un cruce con un sector de Juntos por el Cambio Sobre los dichos de Morales, aseguró que "lo que pasó no excusa a nadie de creerse dueño de JxC como para andar echando a nadie. Aquellos que usan la neutralidad para esconder su apoyo a Massa, que lo digan. Que la menos tengan la dignidad de decirlo como hicieron algunos dirigentes radicales". Además, sobre los dichos de Loustau contra él, indicó que sería mejor "que trate de explicar dónde está parado él. Si no va a votar a Milei, que diga que va a votar a Massa. No me extraña de alguien que siendo embajador de Estados Unidos, uno de los tres cargos más importantes del país, abandonó el cargo. Que lo diga".

Live Blog Post Sobre los rumores de un reparto de cargos para el PRO "Lo que pasó esa noche, y también fue un planteo de Patricia, fue que veníamos a decir que por el futuro de la Argentina vamos a hacer un apoyo incondicional y no un acuerdo. Es incondicional porque no es a cambio de nada, marcando la salvedad de las cosas que creemos que se deben moderar", aseguró Mauricio Macri. Además, aseguró que "vamos a apoyar las cosas que corresponden, como lo hubiésemos hecho con Alberto Fernández. Si él venía y decía que quería una Carta Orgánica y un Banco Central independiente, seguro que el PRO y JxC lo hubiera apoyado y votado con las dos manos". Por último, resaltó que "no hemos pedido nada. No venimos a ese tome y daca, estamos para colaborar en lo que sea por el futuro de Argentina, pero no se habló de ningún cargo. La simpatía que Javier Milei tenga con algún funcionario que estuvo con nosotros corre por cuenta suya".

Live Blog Post Los dardos contra Elisa Carrió Al ser consultado sobre los dichos de "Lilita" Carrió, Macri aseguró que "cuando a la gente le gana el ego, se transforma en alguien dañino que no puede construir nada nuevo. Lo que tenemos que hacer los que tenemos poder es recordar quién nos lo dio, que fue la gente; y que el poder es para cambiar. Para administrar poder hay que tener mucha generosidad, mucha vocación de servicio, entender que lo lindo es dar y no recibir porque eso no te hace feliz". "Hay que ir a la función pública con lo puesto y salir con lo puesto, sino esto no funciona. Las cosas se marcan con el ejemplo. Espero que Javier Milei de una demostración de austeridad y honestidad, porque los argentinos vamos a tener que salir del pozo de vuelta y lo mínimo que van a pedir es que los que conducen pongan todo y no se lleven nada", agregó al mismo tiempo. En este sentido, sumó que "estas cosas hacen que mucha gente piense que todos los servidores públicos somos lo mismo. Hay gente que se ha ido de la función pública con menos de lo que llegó".

Live Blog Post A A

Live Blog Post A "No excusa a nadie de creerse dueño de JxC como para andar echando a nadie. Aquellos que usan la neutralidad para esconder su apoyo a Massa, que lo digan. Que la menos tengan la dignidad de decirlo como hicieron algunos dirigentes radicales" Sobre los dichos de Loustau "que trate de explicar dónde está parado él. Si no va a votar a Milei, que diga que va a votar a Massa. No me extraña de alguien que siendo embajador de Estados Unidos, uno de los tres cargos más importantes del país, abandonó el cargo. Que lo diga"

Live Blog Post Sobre los rumores de un reparto de cargos para el PRO "Lo que pasó esa noche, y también fue un planteo de Patricia, fue que veníamos a decir que por el futuro de la Argentina vamos a hacer un apoyo incondicional y no un acuerdo. Es incondicional porque no es a cambio de nada, marcando la salvedad de las cosas que creemos que se deben moderar" "Vamos a apoyar las cosas que corresponden, como lo hubiésemos hecho con Alberto Fernández. Si él venía y decía que quería una Carta Orgánica y un Banco Central independienten, seguro que el PRO y JxC lo hubiera apoyado y votado con las dos manos". "No hemos pedido nada. No venimos a ese tome y daca, estamos para colaborar en lo que sea por el futuro de Argentina, pero no se habló de ningún cargo. La simpatía que Javier Milei tenga con algún funcionario que estuvo con nosotros corre por cuenta suya"

Live Blog Post Los dardos contra Elisa Carrió Al ser consultado sobre los dichos de "Lilita" Carrió, Macri aseguró que "cuando a la gente le gana el ego, se transforma en alguien dañino que no puede construir nada nuevo. Lo que tenemos que hacer los que tenemos poder es recordar quién nos lo dio, que fue la gente; y que el poder es para cambiar. Para administrar poder hay que tener mucha generosidad, mucha vocación de servicio, entender que lo lindo es dar y no recibir porque eso no te hace feliz". "Hay que ir a la función pública con lo puesto y salir con lo puesto, sino esto no funciona. Las cosas se marcan con el ejemplo. Espero que Javier Milei de una demostración de austeridad y honestidad, porque los argentinos vamos a tener que salir del pozo de vuelta y lo mínimo que van a pedir es que los que conducen pongan todo y no se lleven nada", agregó al mismo tiempo. En este sentido, sumó que "estas cosas hacen que mucha gente piense que todos los servidores públicos somos lo mismo. Hay gente que se ha ido de la función pública con menos de lo que llegó".

Live Blog Post Qué dijo Macri sobre la reunión con Milei El expresidente dijo que entiende que haya algunos dirigentes de Juntos por el Cambio que estén disgustados, pero no podía llevarse a cabo con 70 personas, porque hay una dinámica de hace que las cosas sucedan a una velocidad que puede generar enojos. "Vi a Milei en una actitud muy abierta para que el cambio sea posible", dijo Macri, remarcó que el libertario nunca le mintió. Además, sostuvo que si bien tienen diferencias con Milei confían en poder poner la necesidad de cambio ante todo y terminar con ideas erróneas. "No podemos escuchar a gente decir que prefieren seguir como estamos", indicó.

Live Blog Post "Patricia necesitaba darle un rumbo a millones de argentinos que quedaron desamparados" En una entrevista radial, Mauricio Macri dijo que el bien superior es darle a la Argentina una esperanza de cambio. "Tenemos que reconciliarnos, esperamos más moderación", sostuvo y respaldó la decisión de Bullrich de apoyar a Javier Milei en el balotaje, porque es la única propuesta de cambio que quedó sobre la mesa. "Argentina necesita un cambio. Las cosas no suceden asi, van a una velocidad. La angustia que tenía Patricia el día lunes sintió que la tenía que transmitir y darle un rumbo a un montón de gente que quedó desamparada", agregó. La UCR le pidieron a Patricia que no agreda a Massa, ellos se siente más cómodos con Massa que con esta línea del PRO.

Live Blog Post Macri: "Morales, Lousteau y Yacobitti trazaron a espaldas de JxC" El expresidente dijo que los dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) Gerardo Morales, Martín Lousteau, Emiliano Yacobitti "trazaron a espaldas nuestras con el kirchnerismo muchas veces". "En contra del interes de la mayoría de los argentinos", agregó. Además, reveló que el domingo tras la derrota de Bullrich en las elecciones le pidieron a la exministra que no agreda a Massa. "Ellos se siente más cómodos con Massa que con esta línea del PRO", añadió. Finalmente, dijo que es inadmisible que echen a alguien del partido porque se opone al kirchnerismo en referencia Luis Petri.

Live Blog Post Macri: "Somos el cambio o no somos nada, y los argentinos decidieron que la mejor opción del cambio es Milei" El expresidente dijo en una entrevista con Radio Mitre que es una semana angustiante para el 63 de los argentinos que quieren un cambio. "No se rompió el Juntos por el Cambio que fundé yo. Sigue estando ante una nuevo diyuntiva. Hay gente que le gusta ningunear ponerse por arriba de más, Patricia Bullrich fue nuestra candidata a presidenta, ganó una interna a un conjunto de dirigentes importantes. Tuvo el apoyo de la gente, como puede faltarle el respeto cuando mostró su liderazgo e ideas, ella le mostró a los que la votaron lo que piensa, que es algo tan valioso. "Nosotros somo el cambio o no somos nada. No podemos seguir con esta cultura del poder oscura que nos va a llevar a más pobreza. Argentina necesita urgente un cambio. En las elecciones se dividió la oferta del cambio, hubo que optar por una o por la otra, y los argentinos decidieron que la mejor opción de cambio era Javier Milei", agregó y dijo Schiaretti también quiere un cambio. "Así no podemos seguir", sostuvo.

Live Blog Post A las 8 habla Mauricio Macri El ex presidente Mauricio Macri, que siempre tuvo gestos de simpatía con Milei y que impulsó el apoyo de Bullrich, volverá a aparecer en público en medio de la crisis de Juntos por el Cambio. Este viernes, desde las 8, en una entrevista con Eduardo Feinmann para Radio Mitre.

Live Blog Post La despositante frase de Milei sobre su meme con Bullrich "Frente al anuncio de Bullrich, yo posteé un meme. ¿Alguien vio las métricas de ese tuit? Tiene más de 250 mil likes, tiene casi 16 millones de impresiones", dijo Javier Milei duranta una entrevitas televisiva. Rápidamente fue consultado sobre si esas métricas se traducían en votos en el balotaje y el libertario se despachó con hironía. Milei.jpg "Sólo en mi cuenta de Instagram tiene un millón de likes. Lo que quiero decir es: así como hay un salame o tres salames opinando desde una computadora... ¿Sabés qué? Mientras que ellos miran a la señorita por internet, yo estoy en el medio de sus sábanas", remató Milei. Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/somoscorta/status/1717722546626326945&partner=&hide_thread=false "Yo posteé un meme y tuvo un millón de likes"Ante las críticas por el apoyo de Patricia Bullrich, Javier Milei destacó las métricas de la imagen del pato y el león y afirmó: "Mientras miran a la señorita por internet, yo estoy en medio de sus sabanas". pic.twitter.com/BDtARhEVBW — Corta (@somoscorta) October 27, 2023

Live Blog Post Ritondo se sumó a los dirigentes del PRO que apoyan a Milei para el balotaje El diputado electo por Juntos por el Cambio (JxC) Cristian Ritondo se manifestó hoy a favor de la alianza entre la titular del PRO, Patricia Bullrich, y el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, para el balotaje en el que competirá con el postulante de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, al asegurar que "el adversario es el populismo kirchnerista que tanto daño le hizo al país". El diputado electo por Juntos por el Cambio (JxC) Cristian Ritondo se manifestó hoy a favor de la alianza entre la titular del PRO, Patricia Bullrich, y el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, para el balotaje en el que competirá con el postulante de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, al asegurar que "el adversario es el populismo kirchnerista que tanto daño le hizo al país". "Por eso acompaño la postura que ambos tomaron de cara al balotaje del 19 de noviembre. Nuestro adversario es el populismo kirchnerista que tanto daño le hizo al país", dijo Ritondo desde su cuenta de la red social X. Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/cristianritondo/status/1717631557320446396&partner=&hide_thread=false Desde el 2003 formo parte del @proargentina y acompaño a @mauriciomacri en la decisión de cambiar el país. Hoy soy primer diputado electo por la lista que lideró @PatoBullrich. Por eso acompaño la postura que ambos tomaron de cara al balotaje del 19 de noviembre. Nuestro… — Cristian Ritondo (@cristianritondo) October 26, 2023 El diputado remarcó en su mensaje que "desde el 2003 forma parte del PRO", que acompaña al exmandatario Mauricio Macri "en la decisión de cambiar el país" y que actualmente es el "primer diputado electo por la lista que lideró Bullrich". El diputado remarcó en su mensaje que "desde el 2003 forma parte del PRO", que acompaña al exmandatario Mauricio Macri "en la decisión de cambiar el país" y que actualmente es el "primer diputado electo por la lista que lideró Bullrich". De esta manera, Ritondo se sumó a otros dirigentes del PRO que también hicieron pública su decisión de apoyar a Milei para el balotaje, una postura que puso en tensión no sólo al PRO sino también a la coalición Juntos por el Cambio (JxC). De esta manera, Ritondo se sumó a otros dirigentes del PRO que también hicieron pública su decisión de apoyar a Milei para el balotaje, una postura que puso en tensión no sólo al PRO sino también a la coalición Juntos por el Cambio (JxC). Si bien el propio fundador del PRO, Macri, y su actual titular, Bullrich, fueron quienes sellaron la alianza con Milei rumbo al balotaje, ese espacio político no se pronunció institucionalmente al respecto. Si bien el propio fundador del PRO, Macri, y su actual titular, Bullrich, fueron quienes sellaron la alianza con Milei rumbo al balotaje, ese espacio político no se pronunció institucionalmente al respecto.