Tras el abrazo con Bullrich, Javier Milei se defiende: "Massa es el rey de la casta"

La semana postelectoral resultó una hecatombe no sólo para Juntos por el Cambio (JxC) sino también, aunque en menor medida, para el espacio de La Libertad Avanza (LLA). El acuerdo trasnochado entre Patricia Bullrich y Javier Milei , propiciado por el expresidente Mauricio Macri, también alejó a una fracción de LLA que encabezaba el sindicalista Luis Barrionuevo.

No sólo se vio afectado JxC con el posicionamiento de la UCR, la Coalición Cívica y un sector del PRO, encabezado por el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, quienes manifestaron su neutralidad en el balotaje entre Milei y Massa.

Barrionuevo se alejó de LLA porque consideró que las acciones de Milei con una parte del PRO constituyen una afrenta a la juventud libertaria que “ha sido traicionada al observar que se pacta con personajes que encarnan lo que se prometió combatir".

El dirigente gastronómico agregó en declaraciones a Crónica TV: No puedo estar en un lugar donde Mauricio Macri lleva tanto a Javier como a Patricia a romper con todo. Si hubiera habido un acuerdo se debía hacer con Juntos por el cambio (JxC) y no de la forma trasnochada que se hizo; no se trata de abandonar a Milei, él nos abandonó a nosotros".

Ante este escenario, el candidato presidencial de La Libertad Avanza publicó este jueves un mensaje en redes sociales en el que aseguró que Massa "es el rey de la casta".

Milei escribió en la red social X (exTwitter) que “la elección que tenemos por delante es simple: ¿continuamos con este modelo al servicio de la Casta o cambiamos para volver a abrazar las ideas de la libertad?”.

Explicó que Argentina transita “un proceso de decadencia histórico producto de un modelo empobrecedor que sólo beneficia a los políticos y a los amigos del poder”. Mientras que – agregó- “los argentinos de bien somos cada vez más pobres”.

Para luego exponer frente al electorado que en el balotaje se medirá ante el ministro de Economía de quien dijo: “Massa es la representación más cabal de ese modelo empobrecedor”. E indicó: “Massa es el candidato soñado del establishment. De los actores de poder. De los empresarios prebendarios. De los sindicalistas transas. De los medios ensobrados. Massa es el Rey de la Casta”.