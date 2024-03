Menotti contó cuál es su jugador favorito de la Selección Argentina: "¿Messi? No"

"Ángel es mi jugador predilecto. Lo he dicho en Rosario muchas veces: para mi es un pibe de una generosidad tremenda", arrancó el Flaco, quien tiene la ilusión de volver a verlo defender la camiseta de Rosario Central, el club del que surgió y es hincha.

Menotti destacó la capacidad de resiliencia de Di María para superar momentos adversos en los que fue cuestionado: "Ha sido irrespetuosamente tratado, sin ningún reconocimiento cuando para mí era la figura de la Selección Argentina. Jugaba mejor que todos. Con su carácter y esa carita, es una alegría que lo reconozcan".

image.png

A la hora de darle un lugar en la historia de la Selección, el Flaco situó a Fideo en el escalón al que sólo lograron acceder los más grandes. "Es uno de los mejores futbolistas de la historia del fútbol argentino. Y sino revisen dónde jugó, cómo jugó. Pregúntenles a sus compañeros"., expresó el Flaco en diálogo con Fútbol y Rosca, por Radio Splendid.

Menotti no escatimó elogios y lo subió al pedestal: "Para mi Di María es de una importancia en nuestra historia, que me dolería mucho que no disfrute del reconocimiento por todo lo que hizo. Nunca vendió humo, nunca, nunca... Yo le tengo un gran aprecio. Y eso que no tengo relación con él".