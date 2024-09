¿Mensaje para el DT? Garnacho marcó un golazo para el United y emuló a Cristiano en el festejo en medio de cruces con Ten Hag

Es que Garnacho marcó entre los "me gusta" declaraciones de Cristiano Ronaldo en contra del actual entrenador de los Red devils y esa actitud no le habría gustado al entrenador con pasado en Ajax de Países Bajos. Es que de primer momento el jugador que viste la camiseta celeste y blanca con la selección se ha expresado como un fanático del portugués que marcó una era en el fútbol internacional, en una disputa mano a mano con Lionel Messi por definir quién es el mejor.

La polémica en torno a Garnacho por un escandaloso gesto contra su DT

Alejandro Garnacho, la joven promesa del Manchester United y de la Selección argentina, se ha visto envuelto en una polémica que involucra a su ídolo, Cristiano Ronaldo, y al entrenador de su equipo, Erik Ten Hag. Todo comenzó con un simple 'like' en las redes sociales, pero su acción ha generado un revuelo que podría tener consecuencias en su relación con el club inglés.

Tras la derrota de la Selección argentina ante Colombia en la fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, Garnacho regresó rápidamente a Inglaterra para reincorporarse a los entrenamientos del Manchester United. Sin embargo, lo que debería haber sido un regreso sin sobresaltos, se complicó por un gesto en redes sociales que no pasó desapercibido.

Las duras declaraciones de Cristiano Ronaldo y Erik Ten Hag

El conflicto tiene su origen en una entrevista reciente que Cristiano Ronaldo dio a su excompañero y leyenda del United, Rio Ferdinand, en la que el astro portugués criticó duramente a Erik Ten Hag. Ronaldo, quien tuvo una relación tensa con el entrenador neerlandés durante su última etapa en el Manchester United, no se guardó nada: "Como entrenador del Manchester United no puedes decir que no vas a luchar por ganar la Premier o la Champions League. Hay que decir ‘tal vez no tengamos el potencial, pero lo vamos a intentar’. ¡Tienes que intentarlo!", sentenció el portugués, refiriéndose a las declaraciones de Ten Hag sobre las expectativas del equipo.

El reconocido periodista Fabrizio Romano, especialista en fichajes y noticias deportivas, se hizo eco de estas declaraciones y las compartió en sus redes sociales, acompañadas de una imagen de Ronaldo y Ten Hag. Fue entonces cuando Garnacho, quien creció admirando a Ronaldo y tuvo la oportunidad de compartir vestuario con él durante su etapa en el Manchester, decidió darle "me gusta" al posteo.

El “Me gusta” que generó polémica en el Manchester United

La reacción en las redes sociales no se hizo esperar. Una página de fans de Ronaldo se percató del gesto de Garnacho y lo compartió en X (antes Twitter), lo que desató una ola de comentarios y especulaciones sobre las posibles repercusiones que este acto podría tener en su relación con Ten Hag y el club. Aunque Garnacho rápidamente borró el 'like', el daño ya estaba hecho, y su aprobación tácita a las críticas de Ronaldo fue ampliamente discutida en el entorno futbolístico.

La situación es especialmente delicada para Garnacho, quien a sus 20 años es uno de los jugadores más prometedores del Manchester United y ha sido muy valorado por Ten Hag desde su llegada al equipo. El joven extremo argentino ha tenido un inicio de temporada prometedor en la Premier League, con apariciones destacadas en los primeros partidos de la campaña. Sin embargo, este desliz en las redes sociales podría poner en duda su relación con el entrenador neerlandés, quien es conocido por ser estricto en cuanto a la disciplina y el compromiso de sus jugadores.