"¿Messi o Ronaldo?": la polémica elección de Alejandro Garnacho

Garnacho 1.jpg Messi y Garnacho

Garnacho, de 19 años, inicialmente afirmó que "ambos son geniales", pero el influencer Speed no estuvo satisfecho con la respuesta y le preguntó directamente por qué no le gustaba Messi. La respuesta fue sorprendente: "En 2018 conocí a Messi. Le pedí una foto y me dijo que 'no, no me gustas'", reveló el streamer, justificando así su inclinación hacia Cristiano Ronaldo.