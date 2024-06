Messi reveló a qué jugador de la Selección Argentina le daría sus hijos al cuidado

Dibu Martínez Leo Messi

La importancia de su abuela en su vida

"Bueno, yo la historia de mi abuela, en realidad... mi abuela nos llevó a jugar a mí, pero como a mí, a mis hermanos, mis primos. Éramos una familia que iba siempre a jugar al club de barrio y a ella le encantaba estar en el club, entonces yo tengo un hermano más grande, primo más grande, uno más chico, entonces más o menos íbamos todos a la misma hora porque entrenaba uno, otro, otro en horario corrido, entonces a ella le gustaba llevarnos a todos. Pero aparte de eso, repito, mis hermanos, mis primos y yo teníamos algo especial con ella, porque vivíamos con ella todo el día prácticamente. Y bueno, ella se muere cuando yo tenía 11 o 12 años. Yo era chico, pero lo sufrí mucho porque yo era muy pegado a ella, pasábamos muchas horas juntos y bueno, como muchas de las abuelas de cualquiera que vive eso. Que pasa mucho tiempo con sus abuelos y es un poco esa la historia. Nada raro, simplemente que viví mucho con ella, más allá de lo chiquito que era. Fue un amor muy grande para mí. Hasta el día de hoy me cuesta hablar de ella porque la recuerdo. Así que es muy especial", relató largo y tendido Lionel.

El favoritismo de la Selección en la Copa América 2024

En vísperas de la Copa América que se jugará a fines del corriente mes en Estados Unidos, Messi habló del favoritismo de la Selección campeona del mundo: "Creo que siempre Argentina es favorita, más allá de que venimos de ganar todo eso, anteriormente, cuando no se daba que podíamos conseguir los objetivos, también siempre Argentina era favorita. Cuando arranca un campeonato, sea mundial, Copa América o lo que sea, Argentina es candidata igual que Brasil y más en esta Copa América. Pero creo que hoy por hoy las selecciones sudamericanas son muy fuertes. Uruguay está muy bien, Colombia, Ecuador. Después se hace muy difícil jugar todos los partidos, pero creo que va a ser una Copa América muy igualada".

La gloria con la Selección tras una etapa de derrotas

"Obviamente el haber ganado y haber conseguido todo el objetivo a nivel Selección, se vive diferente, con otra tranquilidad. Todo lo que rodea se vive también de otra manera. Si bien he pasado épocas buenísimas con la Selección, porque he tenido procesos desde el 2014, incluyendo el Mundial, donde teníamos un grupo espectacular y también la pasamos bien. 2015 y 2006 en la Copa América también. Y pasa una cosa que sólo pasa en Argentina. Es un grupo golpeado por no haber ganado campeonatos y criticado por haber llegado a finales pero no haber sido campeones, creo que fue algo grandioso haber jugado final del Mundial, final de Copa América dos veces seguidas y por no haber ganado el trato que tuvo esa generación, ¿no? Pero más allá de eso tuvimos un grupo espectacular, en el cual la pasábamos bien, pero el hecho de haber ganado, obviamente, como te decía antes, te da un plus", relató sobre la etapa de derrotas.

messi copa del mundo.jpg La Copa del Mundo que Messi levantó en Qatar estará en la región en los próximos días.

Messi no volvió a ver la final ante Francia, que cambió todo en su vida

"La verdad que no, mis recuerdos están todos acá y la vivo de la manera que la tengo acá y recuerdo lo que recuerdo. Hay muchas cosas que por ahí se me escapan, pero bueno, por ahora me quedo con lo que con lo que tengo sin repasarla", comenzó relatando sobre la final de la Copa del Mundo 2022.

Y agregó: "Bueno, yo muchas veces dije que la última jugada del Dibu, por ejemplo, no la viví de la manera que la vivió la mayoría, porque fue una jugada tan rápida. Yo por ahí me queda lejos y no la veo bien y al mismo tiempo sale la contra que me cae la pelota a mí y terminamos con el cabezazo de Lautaro. Entonces no la sufrí de la manera que la sufrieron todos. Sí, obviamente la vi después repetida mil veces, porque no vi los partidos, pero vi jugadas repetidas. Lo que te decía a vos, que te van apareciendo y más después de... a los días de haber sido campeones, mucho más. Miraba repeticiones de un montón de jugadas, pero del partido, de los 90 minutos, de la prórroga, penales y todo eso, no".

Luego de esta confesión, contó cómo afectó en su vida la obtención del título: "Y ahora sí. La verdad que sí, pero es como que cambió todo, pero al mismo tiempo no cambió nada. Y porque sí, conseguimos el objetivo y obviamente lo que más deseábamos, yo, mi familia y todos. Pero después la vida sigue. A mí me tocó seguir en París, me tocó vivir acá y seguir intentando conseguir cosas, ir ganando. Ahora tenemos otro desafío con la Selección, de poder intentar conseguir una Copa América. Pero al mismo tiempo el ser campeón del mundo te... o a mí me pasó como sentirme realizado, conseguí todo, pude lograr conseguir los objetivos y los sueños que tenía y el poder decir eso es muy difícil".

Messi Di Maria.jpg

Su fanatismo por ver a sus hijos jugar al fútbol y la relación que mantienen

"Es espectacular. Si bien en Barcelona ellos eran chiquitos e íbamos a ver entrenamientos, empezamos a ver algunos partidos que recién empezaban a jugar. Acá lo estoy viviendo mucho más. Juegan toda la semana. Tengo la suerte que todos los partidos los están haciendo acá en el club donde estoy, donde estamos nosotros. Entonces para mí es mucho más fácil también y pasamos mucho tiempo en el club, porque entrenan tres o cuatro veces por semana, tienen partidos. Los hijos de Luis también están ahí y tienen la misma edad que los míos, sacando la nena, que es más grande. Los otros tienen la misma edad, más o menos parecido, y juegan juntos. Entonces compartimos con ellos, compartimos en familia y compartimos el poder ver a los nenes entrenando, jugando y está espectacular", reveló el astro.

Y cerró sobre sus hijos: "A Thiago no le puedo hablar, no le puedo decir nada, porque reacciona de una manera y a Mateo todo lo contrario. Está continuamente mirando y buscando la aceptación de la grada para ver lo que está haciendo. Pero no soy de hablarle nada. Después sí que hablábamos. Thiago está más grande, entiende mucho más del juego, de los movimientos, de lo que hace con pelota, sin pelota y comentamos siempre. A Mateo, sí que por ahí lo jodo más porque lo asimila de otra manera".