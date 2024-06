Messi también se divierte: el video viral de Leo jugando al pádel con Luis Suárez

Embed

El festejo con Luis Suárez y los insólitos bloopers del uruguayo

En la cancha 20x10, gracias a lo que se observa en el metraje, la victoria fue para los ídolos del club catalán: al final, se funden en un abrazo y festejan a lo grande, con los brazos en alto. A lo largo del encuentro, como si de un profesional se tratase, la Pulga dejó algunos destellos de su talento: en una oportunidad, se acercó a la red sin miedo a un eventual bloqueo de su contrincante y lanzó un smash con fuerza para sumar un punto.

Aún así, los delanteros no pudieron dominar del todo la pista y protagonizaron una serie de hilarantes bloopers. "Cayó como una vieja", se lo escucha quejarse al hincha de Newell's tras un derrape del Pistolero. Lucho, un rato después, devolvió sin precisión y Messi, en su faceta actoral, miró a la cámara para reprenderlo: "¡No puedo jugar solo!". "La paso como puedo, corro y no doy ninguna por perdida, pero no tengo buena técnica", había aclarado Leo. Menos mal...