El bombazo de Lionel Scaloni antes del debut de la Selección Argentina en la Copa América

La expectativa de todo un pueblo está puesta sobre la Selección Argentina con vistas a la Copa América : el combinado nacional debutará mañana ante Canadá en el certamen continental y todavía no está confirmado el 11 inicial que saltará al campo de juego en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta. En la conferencia previa al compromiso frente a los norteamericanos, Lionel Scaloni no se aventuró a anunciar a los titulares, pero sí dejó algunas pistas.

"POR ALGO VINO ÉL AL LADO MÍO"



Scaloni no quiso confirmar los once ante Canadá, pero dio a entender que Paredes estará desde el arranque. "No tengo dudas del equipo que va a salir mañana", aseguró.

Las cuatro pistas que dejó Scaloni antes del partido ante Canadá

"Juegan los que creemos que tienen que jugar, más allá del compañero. Ante Guatemala estuvo Lauti con Valentín Carboni... Lo que sí vemos es que en base al rival ponemos al mejor equipo. No tiene nada que ver cada una de las posiciones, siempre acoplamos piezas en función del partido", explicó el técnico, que elogió a los convocados por la buena predisposición en los ensayos: "Con nosotros fueron suplentes muchachos de gran nivel y vinieron con la mejor cara".

A su vez, el santafesino aclaró que tanto Lionel Messi como Ángel Di María y Lisandro Martínez están en "condiciones" de disputar el cotejo inaugural de la cita: "Veremos mañana cómo lo afrontamos. La idea es competir y que nos vayamos ilusionando a medida que vaya pasando la Copa. Es un orgullo representar a la Selección, con las mismas ganas de la primera vez, y con ideas y fuerzas renovadas".

"HEMOS DISFRUTADO UN MONTÓN"



Scaloni y la emoción a la hora de hacer un balance de sus cinco años como DT de la Selección Argentina.





Por otra parte, Scaloni no le restó importancia a los amistosos ante rivales a priori más débiles: "No hay un partido más fácil que otro, son todos distintos. La dificultad de Brasil, Francia y Canadá puede ser la misma o no. El balance, sin tener en cuenta los títulos, es que hemos disfrutado un montón a nuestra manera. Al final se puede conseguir cosas, pero si eso no pasa, este es el camino. Demostramos que podemos seguir y lograr mucho".