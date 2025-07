Miguel Russo no se calló nada y contó cómo va a terminar con el problema del Changuito Zeballos

Miguel Ángel Russo no le esquivó a la conferencia de prensa tras el empate de Boca ante Unión en La Bombonera en medio del descontento por el resultado que dejó una imagen preocupante para el hincha que hace tiempo no encuentra un rendimiento sostenido y positivo del equipo. Entre el análisis de lo sucedido en el campo de juego, que fue escenario del regreso del campeón del mundo Leandro Paredes, el entrenador se refirió a la situación del extremo Exequiel Zeballos.

Hay quienes dicen que el jugador de tan solo 23 años surgido de la cantera del club sería considerado como una tercera opción para el DT estando por detrás de Braian Aguirre y Lucas Janson. Es por eso que en los últimos días se despertó un leve rumor sobre la posibilidad de que salga cedido a otro club para que empiece a tomar rodaje ya que en el xeneize no está teniendo lo suficiente y cuando le tocó ingresar tampoco fue descollante.

Ante la pregunta de los periodistas reunidos en la sala de prensa, Russo se refirió a los motivos por los cuales no concentró al Changuito para el duelo: “Todos se equivocan. En algún momento vamos a hablar pero estoy esperando yo el tiempo para hacerlo . Lo puse yo en Primera División y lo conozco bien. Muchas cosas que se dicen son tonterías ”.

La palabra de Miguel Ángel Russo sobre la actualidad del delantero de Boca



Otras declaraciones

Sobre el tanto recibido: “En lo defensivo, no me gustó el gol. Cabeceó muy solo. Me duelen los errores defensivos y son los que hoy marcan la diferencia. Hay que solucionarlo”.

Sobre la ausencia de Paredes en el 11 titular: “Paredes no jugó de entrada porque viene de vacaciones y lo vamos llevando de a poco. Queremos que sea titular permanente”.

Sobre la falta de victoria de local: “Ganar en La Bombonera tiene que ser habitual, como lo fue toda la vida”.

La dolorosa racha que no puede cortar Miguel Ángel Russo en Boca

El presente de Boca no le da descanso a los hinchas que ni siquiera pudieron festejar con plenitud el regreso de su hijo pródigo Leandro Paredes que ingresó en la segunda etapa minutos posteriores a que Unión de Santa Fe marque la ventaja parcial que luego terminaría con un empate 1-1 en La Bombonera. El xeneize no puede quebrar una racha negativa que despierta preocupación.

Los 25 minutos que jugó Paredes tras entrar desde el banco bastaron para entender que cuando ingrese en el 11 inicial le dará un salto de calidad a un equipo que, sumado a que no encuentra buenos pasajes futbolísticos, tampoco contagia al hincha con la forma aguerrida que tiene históricamente el club. Los minutos que ingresó le alcanzaron al campeón del mundo para ser la figura del equipo.

No todo fue alegróa para el equipo ya que el empate opacó una noche festiva y profundizó una estadística durísima que puede quedar en la historia. Con el empate de este viernes suma 9 partidos sin conocer la victoria, ya que no lo hace desde que Fernando Gago era el entrenador. La racha más negativa se dio en 1957 que sumó diez partidos sin ganar, al igual que en 2021 cuando Russo también era técnico. Allí que también sumó 10 encuentros sin ver la victoria. Con la racha de 9 partidos iguala a los elencos de 1914, 1951, 1984, 1984 y 2004.