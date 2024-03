Milei criticó a Riquelme y Román respondió: qué le dijo

La respuesta de Riquelme a Milei

Embed - Javier Milei criticó la gestión de Riquelme en Boca

El ex N°10 del Xeneize brindó una entrevista en la previa al sorteo de la Copa Sudamericana, donde respondió a los dichos del presidente argentino: “Imaginate que yo tengo mucho trabajo donde me toca estar hoy, no me quiero imaginar lo que le toca a él. Le deseo que le vaya muy bien, que pueda lograr todo lo que él sueña y que nuestro país pueda salir adelante. Amo mi país, amo ser argentino y apuesto por Argentina”.