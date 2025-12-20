Mística: qué finales jugará Estudiantes tras haber sido ganador del Trofeo de Campeones

Estudiantes de La Plata cerró el 2025 con una consagración clave que no solo le permitió sumar un nuevo título en su historial, sino también asegurarse un calendario cargado de competencias de alto nivel para la próxima temporada. El Pincha se quedó con el Trofeo de Campeones tras vencer de manera agónica por 2-1 a Platense , en una final vibrante definida por dos goles de Lucas Alario en menos de diez minutos, y ese triunfo le abrió las puertas a varios torneos nacionales e internacionales.

El partido disputado ante el Calamar fue fiel al dramatismo que suele caracterizar este tipo de definiciones. El Marrón había logrado ponerse en ventaja y parecía encaminarse a la consagración, pero los platenses reaccionaron a tiempo. En un tramo final electrizante, el ex delantero de River apareció con toda su jerarquía y convirtió por duplicado en un lapso muy corto, revirtiendo el marcador y desatando el festejo . La remontada no solo selló el título, sino que reforzó la imagen de un equipo que volvió a mostrarse competitivo en las instancias decisivas .

Más allá de la conquista en sí, la victoria tuvo un impacto directo en la planificación futura del club. En primer lugar, el cuadro comandado por Eduardo Domínguez ya tenía asegurada su participación en la Copa Libertadores 2026 por haberse consagrado en el Torneo Clausura , pero el Trofeo de Campeones ratificó su condición de protagonista del fútbol argentino. De este modo, el equipo platense volverá a medirse con los mejores del continente, uno de los grandes objetivos institucionales.

Además de la clasificación a la Supercopa Internacional, Estudiantes también jugará la Supercopa Argentina ante Independiente Rivadavia por haber ganado el Trofeo de Campeones. pic.twitter.com/vMxVmUbGFR — TyC Sports (@TyCSports) December 20, 2025

Las dos finales que jugará Estudiantes el año que viene

Además, la consagración habilitó al club a disputar compromisos adicionales dentro del ámbito local. Una de ellas es la Supercopa Internacional, competencia que enfrenta a campeones del fútbol argentino -jugará ante Rosario Central, el mejor de la Tabla Anual- en un partido único y que se transformó en una vidriera importante tanto desde lo deportivo como desde lo económico. La presencia del Pincha en ese tipo de encuentros lo mantiene en la agenda de los grandes eventos del calendario.

El Trofeo de Campeones también tiene incidencia indirecta sobre la Supercopa Argentina, certamen que cruza al primero de la liga con el ganador de la Copa Argentina, Independiente Rivadavia. Si bien el formato y los cruces dependen de otros resultados, el hecho de que Estudiantes haya levantado este título lo posiciona de manera privilegiada dentro del esquema de campeones del fútbol local y le permite aspirar a nuevos encuentros: la chance de acumular más estrellas permanece latente.